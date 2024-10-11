Türkiye’nin Karadağ maçı ilk 11’i belli oldu!

İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye - Karadağ maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye - Karadağ maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI İLK 11'LERİ
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
KARADAĞ: Nikic, Vukcevic, Marusic, Sipcic, Vujacic, Camaj, Bakic, Kuc, Jovovic, Jovetic, Krstovic.
VINCENZO MONTELLA'NIN 16'INCI MAÇI
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Moıntella, Karadağ karşısında 16'ıncı kez saha kenarında görev yapıyor.
İtalyan çalıştırıcı, 15 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 5 mağlubiyet yaşadı ve sahadan 3 kez beraberlikle ayrıldı.
UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP