Türkiye’nin Karadağ maçı ilk 11’i belli oldu!

İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye , Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, ilk iki maçında 4 puan topladı. [AA]

TÜRKİYE 4 PUAN TOPLADI

Karadağ karşılaşması öncesinde iki maça çıkan Türkiye, 4 puanla sahadan ayrıldı.

Milliler, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken evinde ise Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı müsabakada İzlanda'yı 3-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı.