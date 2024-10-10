Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı mücadelede Osmaniyespor sahasında Diyarbekirspor'u ağırladı.
Uzatmaya giden karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanmak üzereyken 117. dakikada yaşanan bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirspor takımı hakeme tepki göstererek sahayı terk etti.
Bu gelişme üzerine hakemler, soyunma odasına girerken maç da yarıda kaldı.
KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜ
GÜNÜN PROGRAMI
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin
15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik