Erling Haaland tarihe geçti! Norveç Slovenya 3-0 MAÇ SONUCU

Ülkesinin Slovenya'yı ağırladığı karşılaşmada fileleri havalandıran dev forvet, milli takım formasıyla en fazla gol atan isim oldu.

Manchester City'de attığı gollerin yanı sıra Norveç Milli Takımı'nı da sırtlayan Erling Haaland adını tarihe yazdırdı.

Erling Haaland Norveç tarihinin en fazla gol atan ismi oldu. [EPA]

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadelede eden Norveç, Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Vikinglere galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2) ve Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth kaydetti.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 7'ye yükseltti. Slovenya, 4 puanda kaldı.