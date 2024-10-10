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Erling Haaland tarihe geçti! Norveç Slovenya 3-0 MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Slovenya'yı ağırlayan Norveç, rakibini 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada fileleri havalandıran isimlerden biri olan Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, ülke tarihine geçmeyi başardı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 23:56 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 23:57
Erling Haaland tarihe geçti! Norveç Slovenya 3-0 MAÇ SONUCU

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Manchester City'de attığı gollerin yanı sıra Norveç Milli Takımı'nı da sırtlayan Erling Haaland adını tarihe yazdırdı.

Ülkesinin Slovenya'yı ağırladığı karşılaşmada fileleri havalandıran dev forvet, milli takım formasıyla en fazla gol atan isim oldu.

Erling Haaland Norveç tarihinin en fazla gol atan ismi oldu. [EPA]Erling Haaland Norveç tarihinin en fazla gol atan ismi oldu. [EPA]

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadelede eden Norveç, Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Vikinglere galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2) ve Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth kaydetti.

Bu sonucun ardından Norveç, puanını 7'ye yükseltti. Slovenya, 4 puanda kaldı.

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