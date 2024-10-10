Galatasaray’da dengeler değişti! Okan Buruk Fatih Terim’i solladı: %75 galibiyet yüzdesi...

Sarı-Kırmızılı takımın başında şu ana kadar 108 maça çıkan Okan Buruk 81 kez kazanırken, yüzde 75 galibiyet yüzdesi ve 2.36 puan ortalaması yakalamayı başardı. Fatih Terim ise Galatasaray'daki ilk 108 maçında 73 kez kazanmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte yüzde 67 galibiyet yüzdesi ve 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray milli araya lider girmişti.
Ancak teknik direktör Okan Buruk elde ettiği bu sonuçlara rağmen Sarı-Kırmızılı camiadan sert eleştiriler almaya devam ediyor. Hatta Buruk, yönetim içinde bile tartışma konusu olmuş durumda.
HARİKA GRAFİK TAKVİM'in yaptığı araştırmaya göre ise Buruk'un 2.5 yılda elde ettiği müthiş başarı rakamlara da yansımış durumda. 50 yaşındaki hoca, gösterdiği harika performansla Sarı-Kırmızılı takımın en başarılı dönemini bile sollamayı başardı.