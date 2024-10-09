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Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek

Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği, Trabzonspor ve Başakşehir'in iddialı olmak istediği yarış için tahminler güncellendi. Ligde şampiyon ile ikinci sezonu aynı puanda tamamlanacak. İşte ipi göğüsleyecek takım...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:04 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 14:04
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek

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Trendyol Süper Lig'e yazın imza atan dünya yıldılzarının yanı sıra birbirinden yetenekli futbolcuların ardından başlayan çetin mücadelede takımlar şampiyonluk yarışını ilk sırada bitirebilmek adına mücadele veriyor.

Galatasaray'ın lider, Beşiktaş'ın 3 ve Fenerbahçe'nin lider olduğu sezonunun sonunda nasıl bir sıralama olacağı da şimdiden merak konusu. Her taraftar kendi takımının mutlu sona ulaşmasını bekliyor.

Diğer yandan Euro Club Index de yaptığı güncelleme ile şampiyonluk beklentisini güncelledi.

Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmişti. [İHA]Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmişti. [İHA]

DERBİ SONRASI DEĞİŞİKLİK

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından şampiyonluk tahminini sarı kırmızılıların 91 puanla şampiyon biteceğini açıklamıştı.

Ancak Cimbom'un Kasımpaşa maçında yaşadığı kayıp sonrası kapanan farkla birlikte 89 puan beklentisi olduğu paylaşıldı.

Sarı lacivertlilerin kupayı kaldıracağı belirtildi.

Trabzonspor şu ana kadar sadece 1 galibiyet alabildi. [AA]Trabzonspor şu ana kadar sadece 1 galibiyet alabildi. [AA]

TRABZONSPOR 5. OLACAK

Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Beşiktaş'ın sıralamada üçüncü sırayı alacağı öngörüldü.

Çağdaş Atan'ın yeni bir yapı inşa etmeye çalıştığı Başakşehir'e ise 4. basamak verildi.

Sezona kötü başlayan ve toparlanmaya çalışan Trabzonspor'un beşincilikte kalacağı aktarıldı.

Adana Demirspor sadece 1 puan toplayabildi. [AA]Adana Demirspor sadece 1 puan toplayabildi. [AA]

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR DA BELLİ OLDU

Euro Club Index'e göre Kayserispor 36, Bodrum FK 35, Hatayspor 32 ve Adan Demirspor ise 20 puanla küme düşerek gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek

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