Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek

Trendyol Süper Lig'e yazın imza atan dünya yıldılzarının yanı sıra birbirinden yetenekli futbolcuların ardından başlayan çetin mücadelede takımlar şampiyonluk yarışını ilk sırada bitirebilmek adına mücadele veriyor.

Galatasaray'ın lider, Beşiktaş'ın 3 ve Fenerbahçe'nin lider olduğu sezonunun sonunda nasıl bir sıralama olacağı da şimdiden merak konusu. Her taraftar kendi takımının mutlu sona ulaşmasını bekliyor.

Diğer yandan Euro Club Index de yaptığı güncelleme ile şampiyonluk beklentisini güncelledi.