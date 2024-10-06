O pozisyona sitem etti! Okan Buruk’tan hakeme sert sözler

Okan Buruk Mehmet Türkmen'e sitem dolu ifadeler kullandı. [AA]

"İNSANLAR BİZİ ROBOT GİBİ GÖRÜYOR"

Karşılaşmanın uzatma dakikalarındaki pozisyonun herkes tarafından faul olarak görüldüğünü ancak hakemin vermediğini dile getiren Okan Buruk; "Maçın ilk yarısı kalemize çok yaklaştırmadık. Hepimizin faul olarak gördüğü ama hakemin faul vermediği o pozisyonu net olarak sayabiliriz. Rakibi kendi ceza sahamıza çok sokmadık. Son 2 maçın baskısı vardı üzerimizde. Başlayanlar sonradan girenler iyi oyun çıkardı. Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmak istiyoruz. Oyuncuları robot olarak görüyoruz. Oyuncular milli takıma gidecek, dinlenmesi gerekiyor. 7 maçlık bir seri en yoğun fikstürümüzdü. İyi bir takımdık. Uzun zamandır galibiyet serisi bizim için önemliydi. Son 26 maçın 24'ünü kazanan bir takım var. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray 5. yıldız için en önde gidiyor." dedi.