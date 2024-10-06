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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız oyuncu maçtan çıkmak zorunda kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista oyuna devam edemedi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 19:42 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 19:42
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Yıldız oyuncu maçtan çıkmak zorunda kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Siyah beyazlı ekibin 33 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista, Güneyoğdu temsilcisi yıldızı Okereke'nin yakalayıp gole çok yaklaştığı pozisyonda araya girip tehlikeyi önlerken sakatlandı

Gabriel Paulista bu sezon Beşiktaş adına en flaş transferlerden biriydi. [AA]Gabriel Paulista bu sezon Beşiktaş adına en flaş transferlerden biriydi. [AA]

YERİNİ EMİRHAN'A BIRAKTI

Pozisyon sonrasında kendini yere bırakan Gabriel Paulista, maça devam edemedi. 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Kartal'ın en önemli isimleri arasında yer alan Paulista'nın durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.

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