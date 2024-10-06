Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Siyah beyazlı ekibin 33 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista, Güneyoğdu temsilcisi yıldızı Okereke'nin yakalayıp gole çok yaklaştığı pozisyonda araya girip tehlikeyi önlerken sakatlandı
Gabriel Paulista bu sezon Beşiktaş adına en flaş transferlerden biriydi. [AA]
YERİNİ EMİRHAN'A BIRAKTI
Pozisyon sonrasında kendini yere bırakan Gabriel Paulista, maça devam edemedi. 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Kartal'ın en önemli isimleri arasında yer alan Paulista'nın durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.