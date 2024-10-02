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Şenol Güneş Hatay maçı öncesi oyuncularına hedefi gösterdi

Şenol Güneş, Hatayspor maçından da galibiyetle ayrılarak bir seri yakalamak istiyor. Tecrübeli hoca oyuncularına “Kazanmayı sürdürelim” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Şenol Güneş Hatay maçı öncesi oyuncularına hedefi gösterdi

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Trabzonspor üst üste aldığı 5 beraberliğin ardından Konyaspor galibiyetiyle rahat bir nefes almıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş ise uzun bir aradan sonra galibiyetin üzerine oyuncularına 1 gün izin verdi.

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçı öncesi de oyuncularını motive ederek "Bu maçı kazanırsak birçok şey daha olumlu ve keyifli şekilde devam edecek. Sonra milli arada enerjimizi depolayacağız. Şu an çok hızlı ilerliyoruz ve bunu devam ettirmeliyiz. Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız" dedi. Oyuncularla baş başa görüşmeler yapacak hoca, adaptasyon sorunu yaşayan isimlerle de özel olarak ilgilenecek. Sakatların çokluğu nedeniyle kadroda revizyona gidecek Güneş, özellikle orta sahadaki oyunu daha geliştirmeye çalışacak. Son maçı kazanmalarına rağmen memnun olmayan 72 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor karşısında baskılı ve tempolu oyun sergilemek istiyor.

Fırtına'da taktiksel anlamda revizyona gidilecek. Bordo-Mavililer, orta sahadaki oyunu daha geliştirmeye çalışacak. Milli ara öncesi Hatayspor maçı Şenol Güneş için çok önemli.

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