Fırtına’dan bu sezon ilk! Trabzonspor Süper Lig’de Konyaspor’u 3-2 yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'inci haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 yenerek ilk kez 3 puanla tanıştı. Bu sezon 5 maçından da beraberlikle ayrılan Fırtına, geçen senenin son maçından bu yana ilk defa galibiyet elde etti. Trabzonspor - Konyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...
Simon Banza'nın gol sonrası sevinci. [Anadolu Ajansı}
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı.
16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1
43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Muhammed Cham Konyaspor maçına yedek başladı. [AA]
MUHAMMED CHAM ve CİHAN'A KESİK
Trabzonspor'un Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleye iki isim yedek kulübesinde başladı
Teknik Direktör Şenol Güneş, 10 numarada Enis Bardhi'yi tercih ederken cezasını tamamlayan Edin Vişça da ilk 11'de görev aldı. Cihan Çanak yedek kulübesinde şans bekledi.