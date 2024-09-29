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Fırtına'dan bu sezon ilk! Trabzonspor Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve bu sezonun ilk galibiyetini aldı. Bordo mavilileri 3 puana götüre golleri cezasını tamamlayan Edin Vişça ve Braga'dan kiralanan Simon Banza kaydetti. İşte Trabzonspor - Konyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:15
Fırtına’dan bu sezon ilk! Trabzonspor Süper Lig’de Konyaspor’u 3-2 yendi

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Trabzonspor, Süper Lig'in 7'inci haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 yenerek ilk kez 3 puanla tanıştı. Bu sezon 5 maçından da beraberlikle ayrılan Fırtına, geçen senenin son maçından bu yana ilk defa galibiyet elde etti. Trabzonspor - Konyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Simon Banza'nın gol sonrası sevinci. [Anadolu Ajansı}Simon Banza'nın gol sonrası sevinci. [Anadolu Ajansı}

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı.

16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Muhammed Cham Konyaspor maçına yedek başladı. [AA]Muhammed Cham Konyaspor maçına yedek başladı. [AA]

MUHAMMED CHAM ve CİHAN'A KESİK

Trabzonspor'un Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleye iki isim yedek kulübesinde başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş, 10 numarada Enis Bardhi'yi tercih ederken cezasını tamamlayan Edin Vişça da ilk 11'de görev aldı. Cihan Çanak yedek kulübesinde şans bekledi.

Edin Vişça bu sezon ilk golünü attı. [DHA}Edin Vişça bu sezon ilk golünü attı. [DHA}

EDIN VİŞÇA BU SEZON İLK KEZ!

Trabzonspor'un yıldızı Edin Vilşça, Beşiktaş .maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza almıştı. Cezasını dolduran Boşnak yıldız, Konyaspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

16'ıncı dakikada Konyaspor savunmasından seken tou ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları havalandıran deneyimli kanat oyuncusu bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.

Vişça son olark geçen sezonun son maçındaki Ankaragücü müsabakasında fileleri sarsmıştı.

Ozan Tufan iyi başladığı maça devam edemedi. [AA]Ozan Tufan iyi başladığı maça devam edemedi. [AA]

OZAN DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da maçın 35'inci dakikasında rakip ceza sahasında gol arayan Ozan Tufan sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan milli futbolcuya tedavi uygulandı.

Ardından oyun kenarına geldi ve yerine Muhammed Cham girdi.

Simon Banza ilk gollerini Konyaspor'a attı. [DHA]Simon Banza ilk gollerini Konyaspor'a attı. [DHA]

BANZA AÇILIŞI YAPTI!

Trabzonspor'un Braga'dan kiraldığı Simon Banza, Türkiye kariyerindeki ilk gollerini Konyaspor karşısında attı. Yıldız futbolcu, ilk yarıda penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.

İkinci devrede ise köşe vuruşu sonrası ceza sahasında önüne düşen topun dibine vurup rakip kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkardı.

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