Fırtına’dan bu sezon ilk! Trabzonspor Süper Lig’de Konyaspor’u 3-2 yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'inci haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 yenerek ilk kez 3 puanla tanıştı. Bu sezon 5 maçından da beraberlikle ayrılan Fırtına, geçen senenin son maçından bu yana ilk defa galibiyet elde etti. Trabzonspor - Konyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...