Kayserispor-Beşiktaş maç sonucu 0-3 ( ÖZET ) İşte maçtan dakikalar...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İkinci yarıda açılan siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile'nin golleriyle rakibini mağlup ederek namağlup unvanını korudu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İkinci yarıda açılan siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile'nin golleriyle rakibini mağlup ederek namağlup unvanını korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR
📢 1. Dakika: Maç başladı! 🕒
⚠️ 7. Dakika: Kayserispor atağında Bourabia'nın şutu, kaleci Mert'te kaldı. 🧤
❌ 9. Dakika: Beşiktaş atağında Fernandes'in şutuna savunma son anda müdahale etti. ⚽️
⚽️ 16. Dakika: Beşiktaş'ta Rashica'nın ortasına Rafa Silva kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 🎯
🟨 21. Dakika: Kayserispor'da Baran Gezek, Rafa Silva'ya faul yaptı ve sarı kart gördü. 🔶
😱 24. Dakika: Immobile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi, gole çok yaklaştı! 😬
⏸️ 45+2. Dakika: İlk yarı sona erdi, skor 0-0. 🕒
🔄 46. Dakika: İkinci yarı başladı! ⚽️
🚀 49. Dakika: Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın şutunu kaleci Bilal kurtardı. 🧱
⚽️ 56. Dakika: Gedson Fernandes, rakibinden topu kaptı ve kaleye gönderdi: 0-1! 🎯
🤕 65. Dakika: Gol sonrası Gedson sakatlandı, yerini Onana'ya bıraktı. 😟
⚠️ 78. Dakika: Beşiktaş penaltı kazandı, Ciro Immobile farkı 2'ye çıkardı: 0-2! ⚽️
🚫 89. Dakika: Kayserispor'un penaltı kararı VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 🎥
⚽️ 90+1. Dakika: Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi: 0-3! 🔥
30 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. İlk yarıda Kayserispor, kontra ataklarla Beşiktaş savunmasını zorlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Beşiktaş ise topa hakim bir oyun sergileyip pozisyonlar yakalamasına rağmen gol bulamayınca, ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda ise siyah-beyazlılar vites artırdı. 56. dakikada Gedson Fernandes, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından baskısını sürdüren Beşiktaş, dakika 78'de kazandığı penaltıyı Ciro Immobile ile gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi. Maçın son anlarında yine sahneye çıkan Immobile, 90. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru belirledi: 3-0.
Gedson Fernandes ve Ciro Immobile'nin yıldızlaştığı gecede, Beşiktaş hem savunmada hem hücumda etkili bir performans sergiledi. Takımın orta saha ve hücum oyuncuları uyum içinde oynarken, savunma hattı rakip forvetlere göz açtırmadı.
Beşiktaş, Kayserispor maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Necip Uysal ve Moatasem Al-Musrati ile kart cezası bulunan Arthur Masuaku bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca, hastalığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Jonas Svensson da Kayseri'ye götürülmedi.
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş kazanırken, Kayserispor 12 kez galip geldi.
Beşiktaş, Kayserispor'a karşı ligde en farklı galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da aldığı 4-0'lık skorla elde etti.
Karşılaşmanın VAR hakemi Emre Kargın, AVAR'da ise Süleyman Özay görev alacak. Maçı yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, iki takım arasında ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.