Kayserispor-Beşiktaş maç sonucu 0-3 ( ÖZET ) İşte maçtan dakikalar...

🚀 49. Dakika: Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın şutunu kaleci Bilal kurtardı. 🧱 ⚽️ 56. Dakika: Gedson Fernandes, rakibinden topu kaptı ve kaleye gönderdi: 0-1! 🎯 🤕 65. Dakika: Gol sonrası Gedson sakatlandı, yerini Onana'ya bıraktı. 😟 ⚠️ 78. Dakika: Beşiktaş penaltı kazandı, Ciro Immobile farkı 2'ye çıkardı: 0-2! ⚽️ 🚫 89. Dakika: Kayserispor'un penaltı kararı VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 🎥 ⚽️ 90+1. Dakika: Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi: 0-3! 🔥

MAÇ ÖZETİ 30 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. İlk yarıda Kayserispor, kontra ataklarla Beşiktaş savunmasını zorlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Beşiktaş ise topa hakim bir oyun sergileyip pozisyonlar yakalamasına rağmen gol bulamayınca, ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise siyah-beyazlılar vites artırdı. 56. dakikada Gedson Fernandes, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından baskısını sürdüren Beşiktaş, dakika 78'de kazandığı penaltıyı Ciro Immobile ile gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi. Maçın son anlarında yine sahneye çıkan Immobile, 90. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru belirledi: 3-0.

Beşiktaş'tan Gol Şov Gedson Fernandes ve Ciro Immobile'nin yıldızlaştığı gecede, Beşiktaş hem savunmada hem hücumda etkili bir performans sergiledi. Takımın orta saha ve hücum oyuncuları uyum içinde oynarken, savunma hattı rakip forvetlere göz açtırmadı.

⚽ Beşiktaş'ta Eksik İsimler Beşiktaş, Kayserispor maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Necip Uysal ve Moatasem Al-Musrati ile kart cezası bulunan Arthur Masuaku bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca, hastalığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Jonas Svensson da Kayseri'ye götürülmedi.