Hadise ve Usher’dan unutulmaz buluşma!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Bir süredir yurt dışı konserlerindeki kıyafetleri ve sahne şovlarıyla gündem olan Hadise, Londra'da Usher konserine gitti.

Konser sonrası R&B müziğin efsane ismi Usher ile kuliste bir araya gelen Hadise, bu anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

Hadise, Usher'ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü. Sarı kıyafetiyle görenleri büyüleyen ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.