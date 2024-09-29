Dusan Tadic'ten Alex de Souza'ya övgü dolu sözler! "O bizim efsanemiz"

Dusan Tadic Antalyaspor maçında kilidi açan isim oldu. [DHA]

"ALEX BİZİM EFSANEMİZ"

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza hakkında önemli ifadeler kullanan deneyimli kanat oyuncusu, "Bana göre ilk 10 dakikaya iyi başladık. Yarattığımız şanslar da vardı, değerlendiremedik. Sonrasında oyunumuz olumsuz anlamda değişti. Acele ettiğimiz anlar oldu. Tuhaf aksiyonlar içerisine girmeye başladık. İkinci yarıda bir gol bulduk, attığımız gol oyunu açmak için çok önemliydi. İkinci golü attık, üçüncü golü de atabilirdik. Şanslarımız da vardı. Antalyaspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Alex de Souza, efsanemiz. Onu da burada görmek gerçekten hoştu. Çok önemli bir galibiyet elde ettik." dedi.