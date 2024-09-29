Dusan Tadic'ten Alex de Souza'ya övgü dolu sözler! "O bizim efsanemiz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'İn 7'inci haftasında Antalyaspor'un konuğu oldu. Kanarya, karşılaşmadan 2-0'lık zaferle döndü ve Galatasaray'ı takibine devam etti.
Karşılaşmanın ilk golünü atan Dusan Tadic, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'İn 7'inci haftasında Antalyaspor'un konuğu oldu. Kanarya, karşılaşmadan 2-0'lık zaferle döndü ve Galatasaray'ı takibine devam etti.
Karşılaşmanın ilk golünü atan Dusan Tadic, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
"ALEX BİZİM EFSANEMİZ"
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza hakkında önemli ifadeler kullanan deneyimli kanat oyuncusu, "Bana göre ilk 10 dakikaya iyi başladık. Yarattığımız şanslar da vardı, değerlendiremedik. Sonrasında oyunumuz olumsuz anlamda değişti. Acele ettiğimiz anlar oldu. Tuhaf aksiyonlar içerisine girmeye başladık. İkinci yarıda bir gol bulduk, attığımız gol oyunu açmak için çok önemliydi. İkinci golü attık, üçüncü golü de atabilirdik. Şanslarımız da vardı. Antalyaspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Alex de Souza, efsanemiz. Onu da burada görmek gerçekten hoştu. Çok önemli bir galibiyet elde ettik." dedi.
"ÖNEMLİ OLAN REAKSİYON"
Sırp yıldız, arkadaşlarını saha içerisinde uyarmasıyla ilgili, "Bu çok önemli. Saha içerisinde birbirimize vereceğimiz pozitif reaksiyonlar çok önemli. Hata yapılabilir önemli olan fikirlerdir. Ben de psikolojiyi takip ediyorum, bunun üzerinde duran birisiyim, okuduğum kitaplar da var bununla ilgili. Herkes hata yapabilir, orada en önemli şey pozitif reaksiyon verebilmek. En önemli şey ortaya koymak istediğimiz fikir ve hata yaptıktan sonra verdiğimiz reaksiyon." değerlendirmesinde bulundu.