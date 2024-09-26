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Fenerbahçe- Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta? FB Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Türk futbolunun köklü takımlarından Fenerbahçe, ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Bu önemli karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin Avrupa sahnesindeki iddiasını ortaya koyması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 10:08
Fenerbahçe- Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta? FB Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi macerası için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a kaybetmesinin ardından, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu maç, Fenerbahçe için hem moral kaynağı olacak hem de Avrupa'daki iddialarını sürdürme fırsatı sunacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ve tabii üzerinden şifresiz yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE RAKİPLE GEÇEN SEZON DA KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. MÜSABAKA

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

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