Şimdi değişim zamanı! Şenol Güneş Trabzonspor’da yeni bir sayfa açıyor

Bordo-Mavililer, kulüp tarihinde 2014-15 sezonundan sonra ilk kez bir sezona 4 beraberlikle başladı. 5'inci kez geldiği Trabzonspor'da ilk kez çıktığı ilk iki maçtan beraberlikle ayrılan ve galibiyet elde edemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, son Kayserispor müsabakasının ardından kadroda önemli değişiklikler yapabileceğinin sinyallerini vermişti. "Şu anki oyun beni tatmin etmiyor. O yüzden bir arayışımız olacak" diyen tecrübeli hoca, statü gereği oynayamayan Simon Banza, Serdar Saatçı ve Muhammed Cham'ın da geri gelişiyle birlikte kadroda en az 5 değişiklik yapmayı planlıyor. Sağ stoper bölgesinde Savic yerine Serdar Saatçı'ya, ofansif orta saha bölgesinde Bardhi yerine Cham'a, forvet bölgesinde ise Draguş yerine Simon Banza'ya görev verilmesi bekleniyor. 72 yaşındaki çalıştırıcının, sol kanatta skor katkısı yapamayan Mislav Orsic yerine sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme'ye görev verebileceği de belirtildi. Öte yandan Karadeniz temsilcisinde forması garanti olarak gözüken isimlerin ise kaleci Uğurcan ile orta saha oyuncuları Okay Yokuşlu ve Batista Mendy olduğu öğrenildi.

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