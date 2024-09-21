İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Kadın yöneticimize su şişesi isabet etti!

İbrahim Hatipoğlu Fenerbahçe'yi samimi olmamakla suçladı. [DHA]

Dev derbiden zaferle ayrılmaları hakkında konuşan Hatipoğlu; "Fenerbahçe deplasmanında çok güzel bir galibiyet aldık. Teknik heyete, oyunculara ve taraftara çok teşekkür ederiz. Anamızın ak sütü gibi helal bir galibiyetle dönüyoruz. Takım olarak çok güzel geldik ve çok güzel gittik. Emniyet'e teşekkür ederiz. Aynı şeyleri deplasman seyircimiz için söyleyemeyeceğim. İnsanlığa yakışmayan şekilde bir koridordan geçirdiler ve bayılanlar oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötülerini kendi statlarında yapması, samimi olmadıklarını gösteriyor." dedi.