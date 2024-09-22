Ferdi de yok galibiyet de! Brighton Nottingham Forest 2-2 MAÇ SONUCU

Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, Premier Ligi'in 5'inci haftasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Mavi beyazlı ekip 13'üncü dakikada Chris Wood'un penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşse de Jack Hinshelood ve Danny Welbeck ile öne geçmeyi başardı. İlk yarı 2-1 sona erdi.