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Ferdi de yok galibiyet de! Brighton Nottingham Forest 2-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Nottingham Forest ile karşılaşan Brighton, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mavi beyazlılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada öne geçse de skoru koruyamadı. Bu sonuçla puanını 9'a yükseltti.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 12:39 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 19:04
Ferdi de yok galibiyet de! Brighton Nottingham Forest 2-2 MAÇ SONUCU

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Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, Premier Ligi'in 5'inci haftasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Mavi beyazlı ekip 13'üncü dakikada Chris Wood'un penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşse de Jack Hinshelood ve Danny Welbeck ile öne geçmeyi başardı. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Brighton evinde Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. [REUTERS]Brighton evinde Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. [REUTERS]

İkinci devrede Ramon Sosa takımı adına 2. golü atarak eşitliği sağladı. Karşılaşma 2-2 bitti.

Brighton haftaya Chelsea deplasmanına çıkacak. Nottingham Forest ise Fulham'ı ağırlayacak.

Milli futbolcumuz karşılaşmada süre alamadı.

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