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Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbhaçe'de Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 23:18 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 01:26
Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu

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Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

Jose Mourinho derbi sonrasında basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.

Jose Mourinho Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı. [EPA]Jose Mourinho Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı. [EPA]

Bein Sports'un haberine göre ilk etapta basın toplantısı için deplasman takımına verilen öncelik nedeniyle salona giremeyen Portekizli çalıştırıcı sonrasında da Okan Buruk'un basın toplantısının uzaması nedeniyle aradan geçen 1 saat 15 dakikalık süre nedeniyle toplantıya katılmadı.

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