Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu

Jose Mourinho Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı. [EPA]

Bein Sports'un haberine göre ilk etapta basın toplantısı için deplasman takımına verilen öncelik nedeniyle salona giremeyen Portekizli çalıştırıcı sonrasında da Okan Buruk'un basın toplantısının uzaması nedeniyle aradan geçen 1 saat 15 dakikalık süre nedeniyle toplantıya katılmadı.