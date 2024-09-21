Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı! Nedeni belli oldu

Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Jose Mourinho derbi sonrasında basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.
Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Jose Mourinho derbi sonrasında basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.
Bein Sports'un haberine göre ilk etapta basın toplantısı için deplasman takımına verilen öncelik nedeniyle salona giremeyen Portekizli çalıştırıcı sonrasında da Okan Buruk'un basın toplantısının uzaması nedeniyle aradan geçen 1 saat 15 dakikalık süre nedeniyle toplantıya katılmadı.