Benfica’da Türk rüzgarı! Benfica Santa Clara 4-1 MAÇ SONUCU

Milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü 'nün geçen sezon imza attığı ve milli arada da Kerem Aktürkoğlu 'nun katıldığı Benfica, Santa Clara'yı 4-1 yendi.

Bu sezon 4 maçta 7 puan toplayabilen Benfica , Portekiz liginin 5. haftasınd Santa Clara'yı evinde ağırladı. Lizbon temsilcisi Türk futbolcularının performansıyla sonuca gitti.

Kerem Aktürkoğlu ilk maçında gol atmayı başardı

Karşılaşma adeta golle başladı. Konuk takım Vinicius Lopes ile 1'inci dakikada öne geçti.

Ancak Lizbon ekibi 27'de Orkun Kökçü'nün asisti ve Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile eşitliği sağladı. Florentino Luis 34'te Benfica'yı öne geçirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Orkun yeniden sahne alarak bu kez Antonio Siva'ya golü attırdı ve skor 3-1'e geldi. Maçta son sözü Angel Di Maria söyledi. Benfica 4-1 kazandı.

Bruno Lage'nin öğrencileri gelecek hafta Boavista deplasmanına gidecek.