Arda Güler penaltı aldı Real kazandı! Real Sociedad Real Madrid 0-2

La Liga'da 3'üncü sırada bulunan Real Madrid, 5. hafta maçında Real Sociedad ile karşılaştı.

Arda Güler takımı adına penaltı kazandı

Arda Güler 57'inci dakikada takımına penaltı kazandırdı. Vinicius Junior takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde yine penaltıdan golü bulan Madrid temsilcisinde bu kez Mbappe ağları havalandırıp farkı ikiye çıkardı.

Milli futbolcumuz karşılaşmayı 45 topla buluşma, 35'te 34 pas isabetli pas, 5'te 3 ikili mücadele ve 1 kilit pas ile tamamladı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Eflatun beyazlılar gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak.