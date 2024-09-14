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Arda Güler penaltı aldı Real kazandı! Real Sociedad Real Madrid 0-2

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, takımının Real Sociedad deplasmanındaki maçına ilk 11'de başladı. Milli yıldız, Carlo Ancelotti'nin forma şansı vermesi sonrasında 79 dakika sahadan kalırken Vinicius Junior'un attığı golde penaltı yaptıran isim oldu. Başkent temsilcisi karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 23:58
Arda Güler penaltı aldı Real kazandı! Real Sociedad Real Madrid 0-2

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La Liga'da 3'üncü sırada bulunan Real Madrid, 5. hafta maçında Real Sociedad ile karşılaştı.

Mücadeleye temsilcimiz Arda Güler ilk 11'de başladı. Real Madrid maçı 2-0 kazandı.

Arda Güler takımı adına penaltı kazandıArda Güler takımı adına penaltı kazandı

Arda Güler 57'inci dakikada takımına penaltı kazandırdı. Vinicius Junior takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde yine penaltıdan golü bulan Madrid temsilcisinde bu kez Mbappe ağları havalandırıp farkı ikiye çıkardı.

Milli futbolcumuz karşılaşmayı 45 topla buluşma, 35'te 34 pas isabetli pas, 5'te 3 ikili mücadele ve 1 kilit pas ile tamamladı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Eflatun beyazlılar gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak.

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