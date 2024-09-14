55 yıllık seri sona erdi! Liverpool Nottingham Forest 0-1 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in dev takımlarından Liverpool, sahasında hiç hesap etmediği bir yenilgi aldı. Nottingham Forest ile karşılaşan Kırmızılar, sahasında rakibine 1-0 yenildi.
Nottingham Forest bu sonuçla 1969'dan bu yana ilk kez rakibini deplasmanda yendi.
Callum Hudson-Odoi tarihi bir gol attı
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. İkinci devrede dakikalar 72'yi gösterirken Callum Hudson-Odoi sahneye çıkarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol olmadı ve Nottingham Forest 55 yıldaki ilk galibiyetini aldı.
Liverpool bu sonuçla 9 puanda kalırken Forest ise 8'e yükseldi.