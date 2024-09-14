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55 yıllık seri sona erdi! Liverpool Nottingham Forest 0-1 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Nottingham Forest'ı ağırlayan Liverpool, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Forest, 1969'dan bu yana ilk galibiyetini almayı başardı.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 20:04 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 20:04
55 yıllık seri sona erdi! Liverpool Nottingham Forest 0-1 MAÇ SONUCU

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Premier Lig'in dev takımlarından Liverpool, sahasında hiç hesap etmediği bir yenilgi aldı. Nottingham Forest ile karşılaşan Kırmızılar, sahasında rakibine 1-0 yenildi.

Nottingham Forest bu sonuçla 1969'dan bu yana ilk kez rakibini deplasmanda yendi.

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Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. İkinci devrede dakikalar 72'yi gösterirken Callum Hudson-Odoi sahneye çıkarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Nottingham Forest 55 yıldaki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool bu sonuçla 9 puanda kalırken Forest ise 8'e yükseldi.

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