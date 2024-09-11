Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Süper Lig takımları sıraya girdi

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna yaptığı takviyelerle dünyada ses getirmişti. Birbirinden önemli yıldızların imza attığı sarı lacivertlilerde gitmesi beklenen oyuncular da var. TFF'nin belirlediği 28 kişilik kadroyu şekillendirmeye devam eden teknik heyet ve yönetim bazı isimler konusunda istediği sonucu alamadı. Emre Mor, Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in kontratları halen devam ediyor.

Emre Mor Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı 2 TAKIM PEŞİNDE Fenerbahçe'de geçen sezon kiralanan isimlerden biri olan Emre Mor için iki kulüp devrede. Hem Hatayspor ile anlaşan Rıza Çalımbay hem de Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun tercihine göre son günde imzaların atılması bekleniyor.