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Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Süper Lig takımları sıraya girdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği 3 futbolcunun kaderi belli olmak üzere. Tescil döneminin sona ermesine kısa süre kala durumları merak konusu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 19:17 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 19:17
Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Süper Lig takımları sıraya girdi

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna yaptığı takviyelerle dünyada ses getirmişti. Birbirinden önemli yıldızların imza attığı sarı lacivertlilerde gitmesi beklenen oyuncular da var.

TFF'nin belirlediği 28 kişilik kadroyu şekillendirmeye devam eden teknik heyet ve yönetim bazı isimler konusunda istediği sonucu alamadı. Emre Mor, Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in kontratları halen devam ediyor.

Emre Mor Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadıEmre Mor Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı

2 TAKIM PEŞİNDE

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralanan isimlerden biri olan Emre Mor için iki kulüp devrede. Hem Hatayspor ile anlaşan Rıza Çalımbay hem de Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Oyuncunun tercihine göre son günde imzaların atılması bekleniyor.

Serdar Aziz kulüp bulmaya çalışıyorSerdar Aziz kulüp bulmaya çalışıyor

EYÜPSPOR İLE ANLAŞABİLİR

Kontratının son sezonuna giren Serdar Aziz'e daha önce takım bulması söylenmişti ancak deneyimli stoper hiçbir kulüple anlaşamadı. Kadroya da girmesi mümkün gözükmüyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un ilgisi yüksek. Görüşmeler devam ediyor.

Samet Akaydin'in yeni adresi Rizespor olabilirSamet Akaydin'in yeni adresi Rizespor olabilir

SAMET İÇİN RİZE DEVREDE

Adana Demirspor'dan büyük umutlarla alınan ancak sonrasında gözden düşen Samet Akaydin'ın da durumu henüz netleşmedi. Jose Mourinho'nun kadroda pek düşünmediği deneyimli futbolcu için Rizespor talip.

Karadeniz temsilcisiyle görüşen milli futbolcu henüz daha kararını vermedi. Son günde bu transferin de şekillenmesi bekleniyor.

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