Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Süper Lig takımları sıraya girdi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna yaptığı takviyelerle dünyada ses getirmişti. Birbirinden önemli yıldızların imza attığı sarı lacivertlilerde gitmesi beklenen oyuncular da var.
TFF'nin belirlediği 28 kişilik kadroyu şekillendirmeye devam eden teknik heyet ve yönetim bazı isimler konusunda istediği sonucu alamadı. Emre Mor, Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in kontratları halen devam ediyor.
Emre Mor Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı
2 TAKIM PEŞİNDE
Fenerbahçe'de geçen sezon kiralanan isimlerden biri olan Emre Mor için iki kulüp devrede. Hem Hatayspor ile anlaşan Rıza Çalımbay hem de Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Oyuncunun tercihine göre son günde imzaların atılması bekleniyor.
Serdar Aziz kulüp bulmaya çalışıyor
EYÜPSPOR İLE ANLAŞABİLİR
Kontratının son sezonuna giren Serdar Aziz'e daha önce takım bulması söylenmişti ancak deneyimli stoper hiçbir kulüple anlaşamadı. Kadroya da girmesi mümkün gözükmüyor.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un ilgisi yüksek. Görüşmeler devam ediyor.