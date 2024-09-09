Türkiye - İzlanda | İlk 11’ler belli oldu

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiiği performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi ile yeni bir maratona başladı. Kırmızı beyazlılar bu akşam İzlanda ile karşılaşıyor.

Milyonların tek yürek olarak destek verdiği Bizim Çocuklar'ın tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 4'e yükseltebilmek. Grubun en önemli takımlarından biri olan İzlanda'ya karşı son galibiyetimizi 2016'da aldık.

O günden bu yana oynanan 4 maçı kazanamadık. Rakibimizden sadece 2019'da 0-0 biten mücadelede beraberlik koparabildik.

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