Türkiye - İzlanda | İlk 11’ler belli oldu

Türkiye İzlanda'yı yendiği son maçta 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmıştı
İZLANDA İLE 14. MAÇ
Milli takımımız bugüne kadar İzlanda ile 13 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 8'inden mağlup ayrıldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Ay yıldızlılar 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.
Millilerimiz 2019'daki beraberliğinden önce 2016'da İzlanda'yı yenmiş, o güne kadar da 20 sene beklemişti.
Vincenzo Montella 7. galibiyetini almak istiyor
MON TELLA 15. KEZ
A Millilerimizin İzlanda ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Vincenzo Montella 15. kez takımın başında görev yapıyor.
İtalyan çalıştırıcı, Hırvatistan'ı 1-0 yenmeyi başararak başladığı kariyerinde 6 galibiyet elde etti. Letonya, Almanya, Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı da yendi. Galler (2) ve İtalya ile berabere kaldı.
Macaristan, Avusturya, Polonya, Portekiz ve Hollanda'ya mağlup oldu.
Söz konusu karşılaşmalarda ay yıldızlılar 19 kez rakip fileleri sarsıp 20 gol yedi. 50 yaşındaki antrenör 1.5 puan ortalaması tutturdu.
Enea Jorgji bu sezon çıktığı 3 maçta 16 sarı kart göstererek dikkatleri üzerine çekti
DÜDÜK ENEA JORGJI'DE
Türkiye'nin Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaştığı Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalıyor.
Yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstleniyor. Dördüncü hakem ise Eldorjan Hamiti üstleniyor.
VAR'da İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto otururken AVAR'da ise yine Arnavut Kreshnik Barjamaj var.