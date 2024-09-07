Mete Vardar’dan sağ bek transferi isyanı: Jonas Svensson’un nesi var?

Mete Vardar rekabetçi bir sezon yaşamak istediklerini ifade etti

"REKABET UMARIM SON GÜNE KADAR DEVAM EDER"

"Lig çok hareketli olacak ama umarım alt tarafta çabuk kopmaz. İnşallah tüm takımların efor sarf ettiği son gününe kadar hem düşme hem şampiyonluk konusunda rekabetin son güne kadar devam ettiği bir lig olur."

FEDERASYONA BAŞVURU

"Kadro planlamamızı yaparken geniş olmasına dikkat ettik. Gençlerimiz, yeni gelenler ve devam edenler özellikle gençlerimiz bize hem ekonomik olarak hem de performans olarak büyük katkı sağlayacak. UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. Yedek oyuncu olarak bildirdiğimiz 4 isim ise tamamen gençlerden oluşuyor. Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik. Beşiktaş taraftarı deplasmanda da çok iyidir. Samsunspor Başkanı Yüksel Bey yanlış anlamasın çok da iyi dostumdur 30 bin kişiden daha fazla sesimiz çıktı."