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Mete Vardar'dan sağ bek transferi isyanı: Jonas Svensson'un nesi var?

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar hem transfer hem lig hem de mevcut gündem ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Son günlerde sağ bek mevkisine yapılacağı planlandığı iddia edilen transfer için konuşan Vardar; "Svensson'un nesi var? Onur da var. Oyuncu olarak düşünün kendinizi. Bunlar devamlı ifade edildiği zaman mevcut kadroya zarar veriyor" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 19:35 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 19:35
Mete Vardar’dan sağ bek transferi isyanı: Jonas Svensson’un nesi var?

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, transferler ve Beşiktaş'ın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın sağ bek transferi yapacağı iddiaları üzerine konuşan Vardar, takımdaki oyuncuların morallerinin düşürülerek bir yere varılamayacağını belirtip Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla dönmeyi umduklarını dile getirdi.

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"REKABET UMARIM SON GÜNE KADAR DEVAM EDER"

"Lig çok hareketli olacak ama umarım alt tarafta çabuk kopmaz. İnşallah tüm takımların efor sarf ettiği son gününe kadar hem düşme hem şampiyonluk konusunda rekabetin son güne kadar devam ettiği bir lig olur."

FEDERASYONA BAŞVURU

"Kadro planlamamızı yaparken geniş olmasına dikkat ettik. Gençlerimiz, yeni gelenler ve devam edenler özellikle gençlerimiz bize hem ekonomik olarak hem de performans olarak büyük katkı sağlayacak. UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. Yedek oyuncu olarak bildirdiğimiz 4 isim ise tamamen gençlerden oluşuyor. Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik. Beşiktaş taraftarı deplasmanda da çok iyidir. Samsunspor Başkanı Yüksel Bey yanlış anlamasın çok da iyi dostumdur 30 bin kişiden daha fazla sesimiz çıktı."

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"İNŞALLAH KAZANIRIZ"

"Her maç çok zor. Şimdi Trabzonspor bu değişim ve yatırımla beraber ciddi transferler de yaptılar. En son Serdar Saatçi'yi aldılar Braga'dan. Hem ligdeki konumları hem de Şenol Hoca'nın yeniden başlaması ki orası zaten zor bir deplasman inşallah kazanırız. Daha maça çok var o güne kadar çok şey değişebilir."

"BEŞİKTAŞ NEW YORK'TA 50 BİN KİŞİYE OYNAR"

"Hüseyin başkanımız bence çok güzel ifade etti. Çok net ifade etti. Benim onun önüne arkasına diyeceğim pek bir şeyim yok. Bu konu sadece Beşiktaş'ın Türk Futbolu'nun değil devletimizin de bir konusudur. Bu maçın burda oynanmamış olması Türkiye'deki güvenlik eksikliğini gösterir. Bununla ilgili olarak da devletimiz gerekli önlemleri elbette alacaktır. Kuralar çekilmeden önce UEFA, Tel Aviv maçlarının tarafsız sahada oynanacağı konusunda karar alsaydı biz buna bir şey demezdik. Onlar da deplasmana gidecekler. Ayrıca İspanya'da olanları görüyorsunuz 40 bin kişi Filistin bayrağı açıyor. UEFA bir karar alacaksa tüm maçlar üzerinden karar alacaktır. Ondan dolayı ben bu konu hakkında herhangi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Beşiktaş bu maçı New York'ta Londra'da 50 bin kişi ile Köln'de 80 bin kişiyle oynar."

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"400 BİN KİŞİLİK HESABIMI KAPATTIM"

"Ben kendi adıma söylüyorum. Sadece instagramım vardı ilk dönemimde 400 bin takipçiye ulaşmıştım. Çok keyifli kullanıyordum uygulamayı. Hesabımı da açık olarak kullanıyordum. Necip kaptanımıza, kardeşimize tekrar burdan geçmiş olsun. Kadıköy'deki maçta Necip topu kaybetti. Sow vurdu kaval kemiğiyle, Günay golü yedi 1-0. Sabah bir kalktım o zamanlar Futbol Şube Sorumlusu'yum yani çok affedersiniz nasıl bir küfür kıyameti anlatamam. O zamandan itibaren hesabımı kapattım. Şimdi sadece tanıdıklarımdan oluşan 10 bin kişilik kapalı bir hesabım var."

"OYUNCULARI MENTAL OLARAK DÜŞÜRMEMEK GEREKİYOR"

"Svensson'un nesi var? Onur da var. Onur geçen sene birkaç maçta şanssızlık yaşadı ve bir kopukluk. Onur bence çok iyi bir futbolcu, çok değerli bir futbolcu. Ne yazık ki bazı şanssızlıklardan mental olarak geride kalmış bir oyuncu. Svensson var, Onur var ille bir adam daha alın... Oyuncu olarak düşünün kendinizi. Bunlar devamlı ifade edildiği zaman mevcut kadroya zarar veriyor. Ben 2 sene A takım sorumluluğu yaptım Beşiktaş'ta, benim için gelen oyuncudan çok oyuncunun uyum sağlaması önemliydi. Svensson 90 dakika koşuyor ya! Evet daha da iyi şeyler yapsın diye bekliyoruz ama sürekli böyle şeyleri ifade ederek oyuncuları mental olarak düşürmemek gerekiyor."

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