Mete Vardar’dan sağ bek transferi isyanı: Jonas Svensson’un nesi var?

Mete Vardar kadrodaki oyuncuların morallerini bozmanın bir fayda sağlamayacağını dile getirdi
"400 BİN KİŞİLİK HESABIMI KAPATTIM"
"Ben kendi adıma söylüyorum. Sadece instagramım vardı ilk dönemimde 400 bin takipçiye ulaşmıştım. Çok keyifli kullanıyordum uygulamayı. Hesabımı da açık olarak kullanıyordum. Necip kaptanımıza, kardeşimize tekrar burdan geçmiş olsun. Kadıköy'deki maçta Necip topu kaybetti. Sow vurdu kaval kemiğiyle, Günay golü yedi 1-0. Sabah bir kalktım o zamanlar Futbol Şube Sorumlusu'yum yani çok affedersiniz nasıl bir küfür kıyameti anlatamam. O zamandan itibaren hesabımı kapattım. Şimdi sadece tanıdıklarımdan oluşan 10 bin kişilik kapalı bir hesabım var."
"OYUNCULARI MENTAL OLARAK DÜŞÜRMEMEK GEREKİYOR"
"Svensson'un nesi var? Onur da var. Onur geçen sene birkaç maçta şanssızlık yaşadı ve bir kopukluk. Onur bence çok iyi bir futbolcu, çok değerli bir futbolcu. Ne yazık ki bazı şanssızlıklardan mental olarak geride kalmış bir oyuncu. Svensson var, Onur var ille bir adam daha alın... Oyuncu olarak düşünün kendinizi. Bunlar devamlı ifade edildiği zaman mevcut kadroya zarar veriyor. Ben 2 sene A takım sorumluluğu yaptım Beşiktaş'ta, benim için gelen oyuncudan çok oyuncunun uyum sağlaması önemliydi. Svensson 90 dakika koşuyor ya! Evet daha da iyi şeyler yapsın diye bekliyoruz ama sürekli böyle şeyleri ifade ederek oyuncuları mental olarak düşürmemek gerekiyor."