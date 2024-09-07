Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Mısır'ın El Mokawloon kulübünden 550 bin euroya kadrosuna kattığı Omar Fayed, ilk olarak Novi Pazar'a kiralanmış ve burada tecrübe kazanmıştı. Mısırlı futbolcunun yeni adresi eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Belçika ekibi Beerschot oldu.