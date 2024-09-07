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Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig temsilcilerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertliler geçen sezon transfer edip Novi Pazar'a kiraladığı Omar Fayed için bu kez de Beerschot ile anlaştı. Genç Mısırlı yine kiralandı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:06 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 15:14
Fenerbahçe’de ayrılık! Resmen açıklandı

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Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Mısır'ın El Mokawloon kulübünden 550 bin euroya kadrosuna kattığı Omar Fayed, ilk olarak Novi Pazar'a kiralanmış ve burada tecrübe kazanmıştı. Mısırlı futbolcunun yeni adresi eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Belçika ekibi Beerschot oldu.

Omar Fayed Fenerbahçe formasını resmi maçlarda giymediOmar Fayed Fenerbahçe formasını resmi maçlarda giymedi

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.

Fayed geçen sezon 21 karşılaşmada 1817 dakika forma giyip 7 sarı kart görmüştü.

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