Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Mısır'ın El Mokawloon kulübünden 550 bin euroya kadrosuna kattığı Omar Fayed, ilk olarak Novi Pazar'a kiralanmış ve burada tecrübe kazanmıştı. Mısırlı futbolcunun yeni adresi eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Belçika ekibi Beerschot oldu.
Omar Fayed Fenerbahçe formasını resmi maçlarda giymedi
Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.
Fayed geçen sezon 21 karşılaşmada 1817 dakika forma giyip 7 sarı kart görmüştü.