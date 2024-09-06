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Hakan Çalhanoğlu liderlik istiyor

A Milli Takımımızın Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalmasının arından Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu; "Hedefimiz liderlik. İnşallah İzlanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılırız." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 00:32 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 00:32
Hakan Çalhanoğlu liderlik istiyor

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Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'e konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Mücadelede ekibimiz Barış Alper Yılmaz atılınca uzatmalarla birlikte 36 dakika 10 kişi kaldığı karşılaşmada 1 puanı almasını bildi. Müsabakanın ardından Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulunarak hedeflerinin liderlik olduğunu söyledi.

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Yıldız oyuncu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım. İkinci yarı kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. 1 puan aldık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli. Çok şükür daha iyiyim. 4 gündür dinleniyorum. İyiyim. Diğer maçta oynayacağım inşallah. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eminim ki taraftarlar da bizi destekleyecekler. Onları maça bekliyoruz, bizi desteklesinler. Hedefimiz liderlik. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılırız." dedi.

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Aday gösterildiği Ballon d'Or hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "İkimiz de çok mutluyuz. Bizler, takımdaki arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yıldıray Ağabey ile aram çok iyidir, sık sık arar. Daha henüz konuşmadık. Ama geçen de birlikte tatildeydik. Bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için." ifadelerini kullandı.

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