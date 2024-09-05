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Şenol Güneş Trabzonspor'da ilk idmanına çıktı

Kariyerinde 5. kez Trabzonspor ile anlaşan Şenol Güneş, ilk idmanına çıkarak oyuncularla tanıştı. Başarılı teknik diektör yönetiminde gerçekleşen idmanda milli takımda bulunan ve sakat futbolcular katılmadı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 20:11 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 21:06
Şenol Güneş Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

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Bu sezon yaptığı kötü başlangıcın ardından Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Deneyimli teknik direktör 5. kez imza attığı bordo mavililerde ilk antrenmanına çıktı.

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Güneş yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde oyuncularımız dinamik ısınma gerçekleştirdi. Geçişli rondo çalışması, 7'ye 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maç yapıldı. Fırtına, 15 Eylül'de oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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