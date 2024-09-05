Şenol Güneş Trabzonspor’da ilk idmanına çıktı

Bu sezon yaptığı kötü başlangıcın ardından Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Deneyimli teknik direktör 5. kez imza attığı bordo mavililerde ilk antrenmanına çıktı.
Bu sezon yaptığı kötü başlangıcın ardından Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Deneyimli teknik direktör 5. kez imza attığı bordo mavililerde ilk antrenmanına çıktı.
Güneş yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde oyuncularımız dinamik ısınma gerçekleştirdi. Geçişli rondo çalışması, 7'ye 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maç yapıldı. Fırtına, 15 Eylül'de oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.