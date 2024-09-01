PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte o an...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş, 26'ıncı dakikada penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR odasından meslektaşlarıyla iletişimi sonrası VAR'a gitti ve beyaz noktayı gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 22:19 Güncelleme 01 Eylül 2024, 22:19
Beşiktaş’ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte o an...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, 26'ıncı dakikada Arthur Masuaku'nun yaptığı orta sonrası topun Uros Radakovic'in eline çarpması sonrası gözler Dinreç Tonusluoğlu'na çevrildi.

Beşiktaş Uros Radakovic'in eline çarpan top sonrası penaltı kazandıBeşiktaş Uros Radakovic'in eline çarpan top sonrası penaltı kazandı


Bir süre itiraz eden Beşiktaşlı futbolcuların ardından Tonusluoğlu, VAR'dan gelen talimat üzerine pozisyonu yeniden izledi ve penaltıyı verdi. Cio Immobile kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Direnç Tonusluoğlu VAR incelemesi sonrası penaltıya karar verdiDirenç Tonusluoğlu VAR incelemesi sonrası penaltıya karar verdi

SON DAKİKA