Beşiktaş , Trendyol Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, 26'ıncı dakikada Arthur Masuaku'nun yaptığı orta sonrası topun Uros Radakovic'in eline çarpması sonrası gözler Dinreç Tonusluoğlu'na çevrildi.

Beşiktaş Uros Radakovic'in eline çarpan top sonrası penaltı kazandı



Bir süre itiraz eden Beşiktaşlı futbolcuların ardından Tonusluoğlu, VAR'dan gelen talimat üzerine pozisyonu yeniden izledi ve penaltıyı verdi. Cio Immobile kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Direnç Tonusluoğlu VAR incelemesi sonrası penaltıya karar verdi