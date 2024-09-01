7 gollü maçta muhteşem geri dönüş! Başakşehir Antalyaspor: 5-2 MAÇ SONUCU

Başakşehir Antalyaspor'u farklı yendi

Konuk takım Sam Larsson ile 2. dakikada 1-0 öne geçti. Yıldız futbolcu 41'de farkı 2'ye çıkardı. 43'te Joao Figueiredo sahneye çıktı ve skor 2-1'e geldi. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede dakikalar 62'yi gösterdiğinde Deniz Türüç skoru eşitledi. Ardından da Krzysztof Piatek fırtınası esti. Polonyalı 3 gol atarak takımına zaferi getirdi.