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7 gollü maçta muhteşem geri dönüş! Başakşehir Antalyaspor: 5-2 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya 3 gol atan Piatek damga vurdu. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 21:14 Güncelleme 01 Eylül 2024, 21:15
7 gollü maçta muhteşem geri dönüş! Başakşehir Antalyaspor: 5-2 MAÇ SONUCU

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Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan Başakşehir, Süper Lig'deki başarılı performansını da sürdürüyor. Turuncu lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Antalyaspor'a karşı yediği 2 golle geriye düştü. Ardından adeta hayata dönen Başakşehir karşılaşmayı 5-2 kazandı.

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Konuk takım Sam Larsson ile 2. dakikada 1-0 öne geçti. Yıldız futbolcu 41'de farkı 2'ye çıkardı. 43'te Joao Figueiredo sahneye çıktı ve skor 2-1'e geldi. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede dakikalar 62'yi gösterdiğinde Deniz Türüç skoru eşitledi. Ardından da Krzysztof Piatek fırtınası esti. Polonyalı 3 gol atarak takımına zaferi getirdi.

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