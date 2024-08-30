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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı kura çekiminde rakiplerimiz belli oluyor. İlk kez lig formatında gerçekleşecek olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 4. torbadan kuraya katıldı. İşte rakiplerimiz ve Avrupa Ligi'nin yeni formatına dair bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 13:53 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 13:59
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oluyor | CANLI

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UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı kura çekiminde rakiplerimiz belli oluyor.

İlk kez lig formatında gerçekleşecek olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 4. torbadan kuraya katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil edecek.UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil edecek.
1. TORBA

Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag

2. TORBA

FENERBAHÇE
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

GALATASARAY
Ferençvaroş
Karabağ
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets

4. TORBA

BEŞİKTAŞ
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendi.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendi.
RAKİPLERİMİZ

Fenerbahçe :

Galatasaray :

Beşiktaş :

(Sayfa sürekli güncellenecektir)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elendi.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elendi.
ŞAMPİYON 6 MİLYON EURO ALACAK

Turnuvada son 16 turuna kalmayı başaran takımlar, 1.75 milyon Euro ile ödüllendirilirken, çeyrek finale yükselen ekipler 2.5 milyon Euro kazanacak. Yarı finale kalan takımlar 4.2 milyon euro, finalde kaybeden takım 7 milyon euro, şampiyon ise ek olarak 6 milyon Euro alacak.

Beşiktaş, Lugano'yu eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.Beşiktaş, Lugano'yu eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
GALİBİYET ÖDÜLÜ 450 BİN EURO

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılan her takım, turnuvaya katılım ödülü olarak 4.31 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Lig aşamasında her galibiyet 450 bin Euro, beraberlik ise 150 bin Euro ile ödüllendirilecek. Takımlar ayrıca ligdeki sıralamalarına göre ek ödüller de alacaklar. İlk 16 sırada yer alan takımlar 600 bin Euro daha kazanırken, 17-24 arasında yer alan takımlar ise 300 bin Euro ile ödüllendirilecek. Ligi birinci bitiren takım ise 2.7 milyon Euro alırken, her alt sıradaki takım bu miktardan 75 bin euro daha az kazanacak. Ligde son sırada yer alan takım sadece 75 bin euro alacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceğini söyledi.Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceğini söyledi.
TAKIM SAYISI ARTTI

Değişen formatta turnuvalardaki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Yeni formata göre takımlar, ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde hedefi final.Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde hedefi final.
SON 16'YA 8 TAKIM

8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar Avrupa defterini kapatacak.

Beşiktaş'ın hocası van Bronckhors, daha önce Rangers ile Avrupa Ligi'nde final oynadı.Beşiktaş'ın hocası van Bronckhors, daha önce Rangers ile Avrupa Ligi'nde final oynadı.
AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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