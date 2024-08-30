UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oluyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı kura çekiminde rakiplerimiz belli oluyor.
İlk kez lig formatında gerçekleşecek olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 4. torbadan kuraya katıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil edecek.
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
FENERBAHÇE
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
GALATASARAY
Ferençvaroş
Karabağ
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendi.
RAKİPLERİMİZ
Fenerbahçe :
Galatasaray :
Beşiktaş :
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