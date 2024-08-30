Trabzonspor Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı! Fesih için görüşmeler başladı

Abdullah Avcı

"ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BİTTİ"

A Spor'un canlı yayınına bağlanan Ulaş Özdemir, Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin sona erdiğini söyleyebileceklerini dile getirdi. Özdemir; "Buradan geriye dönüş olmaz. Ben özellikle Sayın Ertuğrul Doğan'a çağrıda bulunarak sabrın kalmadığını söyledim. Hem bu kadar transfer yaptırıp oyun oluşturulamaması ve büyük sıkıntılar yaşamasının hikayesinin sonu olması gerekiyordu. Coşku gitti. Kulüple taraftar arasındaki bağ kopmaya başladı. Duygu yok olmaya başladı. Yeni bir şok lazım. Benim tanıdığım Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ki babasını bile tanımaz... Yerine getireceğine inanıyordum. Bu karar alındı ve Abdullah Avcı ile görüşmeler başladı. Akşam saatlerinde muhtemelen sonuçlanacak ve veda edilecek." dedi.