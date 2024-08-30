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Trabzonspor Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı! Fesih için görüşmeler başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen'e penaltılarla elenen Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alındı. Deneyimli teknik direktörle fesih görüşmeleri gerçekleştiriliyor...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 18:00 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 19:06
Trabzonspor Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı! Fesih için görüşmeler başladı

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Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş mücadelesinde St. Gallen ile karşı karşıya gelmiş ve penaltılarla rakibine elenmişti. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla fesih için masaya oturuldu.

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KÖTÜ SONUÇLAR AYRILIĞI GETİRDİ

Sezona büyük umutlarla başlayan ve yeni sayfa açan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e elenmiş ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise St. Gallen'e karşı penaltılarla turnuvaya veda etmişti. Karadeniz temsilcisinde alınan sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yolları ayırmak için görüşmeler başladı.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

''Abdullah Avcı dönemi bitti''

"ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BİTTİ"

A Spor'un canlı yayınına bağlanan Ulaş Özdemir, Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin sona erdiğini söyleyebileceklerini dile getirdi. Özdemir; "Buradan geriye dönüş olmaz. Ben özellikle Sayın Ertuğrul Doğan'a çağrıda bulunarak sabrın kalmadığını söyledim. Hem bu kadar transfer yaptırıp oyun oluşturulamaması ve büyük sıkıntılar yaşamasının hikayesinin sonu olması gerekiyordu. Coşku gitti. Kulüple taraftar arasındaki bağ kopmaya başladı. Duygu yok olmaya başladı. Yeni bir şok lazım. Benim tanıdığım Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ki babasını bile tanımaz... Yerine getireceğine inanıyordum. Bu karar alındı ve Abdullah Avcı ile görüşmeler başladı. Akşam saatlerinde muhtemelen sonuçlanacak ve veda edilecek." dedi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

Yeni teknik direktör profilinde iki isim üzerinden gidilebileceğini işaret eden Özdemir; "Teknik direktörle oyuncular arasındaki bağ da kopuyordu artık. Bunu toparlayamazdınız artık. Erken bir karar alınması futbolcuların da mental açıdan toplanmasını sağlayacak. Kaybedildiği anda sezonu da kaybedersiniz. Yeni teknik diektör çok büyük ihtimalle yerli olacak. Bu alternatifler de belli. Biri ile muhtemelen anlaşılacak. Eyüpspor maçında olur mu bilmiyorum ama büyük ihtimal olmayacaktır. Takım, İhsan Derelioğlu ile İstanbul'a gidecektir. Yeni teknik direktör için Fatih Tekke veya Şenol Güneş profiinde karar verileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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