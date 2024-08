UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Lugano'yu eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

GALİBİYET ÖDÜLÜ 450 BİN EURO

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılan her takım, turnuvaya katılım ödülü olarak 4.31 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Lig aşamasında her galibiyet 450 bin Euro, beraberlik ise 150 bin Euro ile ödüllendirilecek. Takımlar ayrıca ligdeki sıralamalarına göre ek ödüller de alacaklar. İlk 16 sırada yer alan takımlar 600 bin Euro daha kazanırken, 17-24 arasında yer alan takımlar ise 300 bin Euro ile ödüllendirilecek. Ligi birinci bitiren takım ise 2.7 milyon Euro alırken, her alt sıradaki takım bu miktardan 75 bin euro daha az kazanacak. Ligde son sırada yer alan takım sadece 75 bin euro alacak.