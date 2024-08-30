Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

ADANA DEMİRSPOR İLE 41. RANDEVU



Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.



Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

BURUK'TAN FARKLI 11 KARARI Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu. Young Boys maçına çift forvetle çıkan tecrübeli teknik adam bu kararını Adana Demirspor karşısında uygulamayacak.

Sarı kırmızılılarda Adana Demirspor karşısında kaleyi Fernando Muslera koruyacak. Savunma 4'lüsünü Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Elias Jelert oluşturacak.