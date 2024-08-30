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Okan Buruk'tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 3 puan çıkarıp camiada oluşan kara bulutları dağıtma amacında. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu. Young Boys maçına çift forvetle çıkan tecrübeli teknik adam bu kararını Adana Demirspor karşısında uygulamayacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 16:16 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 16:38
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

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Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa'da mücadele etmesi nedeniyle 3. haftada oynanması planlanan Gaziantep karşılaşması ertelenen Aslan, cumartesi akşamı deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Aslan, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp camiada oluşan kara bulutları dağıtma amacında.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

GALATASARAY LİGDE 2 GALİBİYET ALDI

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

SANCHEZ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

ADANA DEMİRSPOR İLE 41. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

BURUK'TAN FARKLI 11 KARARI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu. Young Boys maçına çift forvetle çıkan tecrübeli teknik adam bu kararını Adana Demirspor karşısında uygulamayacak.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

Sarı kırmızılılarda Adana Demirspor karşısında kaleyi Fernando Muslera koruyacak. Savunma 4'lüsünü Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Elias Jelert oluşturacak.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

4'lünün önünde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay görev alacak. 10 numara pozisyonu için Mertens ilk 11'deki yerine dönecek.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

Galatasaray'da kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. İleri uçta ise forma yine Mauro Icardi'nin olacak.

Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

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