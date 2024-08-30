Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa'da mücadele etmesi nedeniyle 3. haftada oynanması planlanan Gaziantep karşılaşması ertelenen Aslan, cumartesi akşamı deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Aslan, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp camiada oluşan kara bulutları dağıtma amacında.
GALATASARAY LİGDE 2 GALİBİYET ALDI
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.
Sarı-kırmızılı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.
SANCHEZ FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, yarınki müsabakada görev yapamayacak.