Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak dünya yıldızlarını renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir bombayı daha patlattı. Sarı lacivertliler uzun zamandır ilgilendiği ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Sofyan Amrabat için Fiorentina ile anlaştı. Faslı futbolcu İstanbul'a geliyor.