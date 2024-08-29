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Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı! İstanbul'a geliyor

Bu sezon kadrosunu güçlendirebilmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferi daha sonlandırdı. Sarı lacivertliler uzun süredir ilgilendiği yıldızı İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 00:30 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 00:45
Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı! İstanbul’a geliyor

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Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak dünya yıldızlarını renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir bombayı daha patlattı. Sarı lacivertliler uzun zamandır ilgilendiği ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Sofyan Amrabat için Fiorentina ile anlaştı. Faslı futbolcu İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ın transferini bitirdiFenerbahçe Sofyan Amrabat'ın transferini bitirdi

Fred ile birlikte orta sahada oynayabilecek bir 6 numara arayan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler İtalyan teknik direktörü Fiorentina ile el sıkıştı. Faslı futbolcu, imzalanan sözleşme sonrasında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek.

Sofyan AmrabatSofyan Amrabat

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyecek. Deneyimli orta saha için satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Sofyan AmrabatSofyan Amrabat

Sofyan Amrabat, geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirmişti. Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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