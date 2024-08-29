Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak dünya yıldızlarını renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir bombayı daha patlattı. Sarı lacivertliler uzun zamandır ilgilendiği ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Sofyan Amrabat için Fiorentina ile anlaştı. Faslı futbolcu İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ın transferini bitirdi
Fred ile birlikte orta sahada oynayabilecek bir 6 numara arayan Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı. Sarı lacivertliler İtalyan teknik direktörü Fiorentina ile el sıkıştı. Faslı futbolcu, imzalanan sözleşme sonrasında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek.
Sofyan Amrabat
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyecek. Deneyimli orta saha için satın alma opsiyonu da bulunuyor.