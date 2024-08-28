Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Konyaspor-Kayserispor: Emre Sargun
Göztepe-Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Hatayspor-Samsunspor: Cİhan Aydın