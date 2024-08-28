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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılış karşılaşması Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinde düdük Mehmet Türkmen'in olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:06 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:13
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Atilla KaraoğlanAtilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Konyaspor-Kayserispor: Emre Sargun
Göztepe-Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Hatayspor-Samsunspor: Cİhan Aydın

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