Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig 'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakem ler belli oldu.

Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Konyaspor-Kayserispor: Emre Sargun

Göztepe-Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Hatayspor-Samsunspor: Cİhan Aydın