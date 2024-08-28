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Abdullah Avcı'dan transfer ve kadro maliyeti açıklaması! 'Orsic' sözleri...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, oynadıkları oyunun gelişiminden transfer çalışmalarına sorulan soruları cevapladı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 17:01 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 17:53
Abdullah Avcı’dan transfer ve kadro maliyeti açıklaması! ’Orsic’ sözleri...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile eşleşen Trabzonspor, ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavililer evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

St. Gallen'i ağırlayacak Karadeniz temsilcisinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın stoperlerinden Stefan Savic ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

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TARAFTAR VURGUSU

Teknik Direktör Abdullah Avcı, St. Gallen maçı ile ilgili olarak; "60-70 dakikasını üstün oynadığımız bir karşılaşmaydı. Ancak istediğimiz sonucu alamadık. Bunu yarın kırmak ve gruplara kalmak istiyoruz. Trabzonspor bugüne kadar taraftarından aldığı destekle geldi. Yarın da yine aynı desteği bekliyoruz." dedi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

ÜRETİM GEREKİYOR

Bordo mavililerin çalıştırıcısı; "Trabzonspor'un gününün yanı sıra geleceğine de yatırım yapıyoruz. Alt yapı ve transferlerden gelen genç isimler var. Geçen seneden oyuncularımız mevcut. Yaş ortalamasını aşağı çeken futbolcularımız söz konusu. Yönetim de bu anlamda bir vizyon ortaya koyuyor. Aynı zamanda üretim de yapmamız gerekiyor. Bunu da gerçekleştirmiş kulüp ve teknik heyet var." diye konuştu.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

MİLLİ ARAYI BEKLİYOR

Eylül ayındaki milli araya vurgu da yapan Avcı; "St. Gallen karşısındaki oyunumuz bir tuşa basmak yönünde değil. Daha önce de söyledim. Geçen hafta 70 dakikalık bir resim çıkardık ortaya. Maç içinde dalgalanmalar olabilir. Daha iyi baskılı ve topu daha kısa sürede alabilmek ve pozisyonları gole çevirmek arzusundayız. Milli ara da bize çok iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

ORSIC'İN SON DURUMU

Geçen haftaki maçta performansıyla adından söz ettiren Hırvat futbolcu Orsic'in süresi ile ilgili soruya Avcı; "Orsic'in 60 dakikalık performansı çok iyiydi. Kolay bir durum değil. Uzun zaman sonra oynadı. Birçok istasyondan geçerek geliyorlar sahaya. Her zaman çalışıyorsan fırsat geliyordur. Fiziksel durumun iyi olduğu için de oynuyorsun. Orsic umarım çok daha iyi olur. Süresini yeniden belirleyeceğiz. Uzatabiliriz süresini." yanıtını verdi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

4-4-2 OYNAYACAK

Yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını dile getiren Avcı; "Şu ana kadar 11 transfer oldu. Yeni bir organizasyonun parçalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bu bilgisayarda tuşa basıp sayfa çevirme ile olan bir şey değil. Gol sıkıntısı yaşıyoruz. Ama sadece santrforluk değil. İyi bir organizasyon takımına karşı kaybettik. St. Gallen'e 7-8 pozisyona girebiliyorsan ve tekrarları da üstüne koyabiliyorsan iyi yoldadır. Tercihleri rakipleri, akan süresi ve oyun gidişatı belirler. Birçok detay var içinde. 4-4-2'yi de planladığımız ve zaman zaman da oynayacağımız bir yapıdayız." vurgusunu yaptı.

TRANSFER CEVABI

Cham transferi henüz gerçekleşmedi. Daha gerçekleşmediği için kadromuzda sayamıyoruz. Kurulan kadro maliyetleri ve transfer ile ilgili de görüşlerini bildiren ve son durumu açıklayan başarılı çalıştırıcı "Neye göre pahalı kadro, onu bir sorayım, kime göre, rakiplere göre mi? Yarışacağın rakiplere göre pahalı bir kadro mu? Maliyete girmeyelim, bunun altında başka şeyler de çıkabilir. Doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Senin yarıştığın rakiplere göre maliyete bakarsan... Ben bir şey söyledim, Trabzonspor ekonomisiyle değil, karakteriyle yarışacak. "Başkan inanılmaz derecede çalışıyor. Fedakarlıklar yapıyor. Bunun B-C'si var. Ekonomisi var. Trabzonspor'un ekonomisine göre hareket etmek de var. Başkan takip ediyor. Biz şu anda yarınki maça odaklıyız. 13'üne kadar zaman var. Bir sonrasında bunu milli takım arasında değerlendirmek daha doğru olur. sözleriyle basın toplantısını noktaladı.

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