Ertuğrul Doğan

HEDEF NEGATİF BİLANÇODAN KURTULMAK

"UEFA ile hem bizim hem diğer Türk takımlarının sorunları aşikar. 3 yıl önce bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın çok ciddi şartları var. Ekonomik hamlelerimizin altında şeffaf ve yönetilebilir bir ekonomi oluşturmak zorundayız. UEFA'nın artık çok katı kuralları var. Daha önce men ve transfer yasağı ile gündeme geldi. Tek gerçek var. Trabzonspor artık eksi bakiye ve negatif bilançodan uzaklaşmaşlıyız. Blok blok paralarla borçları bitirmeli. Hiçbir alternatif yok. Aynı anda ekonomik değişimi geçirmeliyiz.

Gülü seven dikenine katlanır. Hepimiz Trabzonlu ve Trabzonsporluyuz. Hepsi kardeşimiz, ağabeyimiz, ablamız... Kimse benden fazla şampiyonluk istemiyordur. Benim kadar istiyordur ama fazla isteyemez. Bu kulübün geleceğini konuşmak için bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevi ben aldım. Parayı ben buldum, tamamını transfere harcıyorum da diyebilirdim. Büyük başkan da olabilirdim. Bu kulüp için acı reçeteyi ben aldım. Durum iyiyse herkes ortadadır, resimdedir. Sıkıntılı günlerde yalnızsındır. Ama ben bunları yaşamaya da hazırdım. beni hiçbir şey aklımdaki Trabzonspor'a gitmekten alıkoyamaz. Hissetmediğim anda da bir dakika sürmez. Bırakırsam da ne yapabileceğimi sorar gereken desteği veririm. Eksikleri gidermeye, takımımı güçlendirmeye çalışıyorum. İnşallah başarılı olacağız. Bu işi yola koyacağımızı ve işi kotaracağımıza inanıyorum. Böyle bir rakam Trabzonspor tarihinde yok. Ama daha fazlasını yapmamız lazım. Taraftar şampiyonluk istiyor. Başıma ne geleceğini ve ne yaşayacağımı biliyorum. Zarar görülmesin diye talip oldum. Alnımızın akı ile bu süreçten çıkacağız. Çok önemli projeleri takip ediyoruz."

MUHAMMED CHAM AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen Muhammed Cham sorusunu yanıtlayan Başkan Doğan, "Muhammed Cham'ın kulübüyle yazılı olarak, karşılıklı anlaştık. Daha sonra kulübü bize oyuncunun sağlık kontrolü ve seyahat için yazılı izin verdi. Oyuncu Trabzon'a geldi. Bizde kulübünden aldığımız izinle ki aramızda da mali olarak anlaşmalar yapıldı. Ödeme takvimi vs… Daha sonra oyuncuyla da anlaştık. Oyuncu zaten bizi istiyordu. İmzadan 1 - 2 gün sonra kulübü şartları değiştirmek istediği gibi daha önce rastlamadığımız, benim de yöneticilik hayatımda görmediğim taleple karşı karşıya geldi. Bu FİFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Trabzonspor anlaşma şartlarına uyduğu ve oyuncu da uyduğu için bizim açımızdan problem yok. Kulübü bir iki gün içinde veya yarın "Tamam diyecek" böyle bir konu da kalmayacak. Ama kalsa bile Trabzonspor'un bu konuda eksiği hatası yok. Aramızdakiler yazılıdır. Mail ortamında yapılmıştır. Kulubü oyuncuya resmi seyahat izni ve sağlık kontrol izni verdi. Yazılı olarak hepsi tüm belgeler kulüptedir. Cham konusunun ben 1 - 2 gün çinde çözeceğini düşünüyorum"

ONUACHU KİRALIK OLABİLİR

Uzun süredir Southampton ile görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapan Başkan Doğan, "Onuachu konusunda hocamızın da ilk talebi. Biz de görüşüyoruz. Oyuncu da gelmek istiyor ve kulübüne iletti. Kulübü idmanlara da almıyor oyuncunun bir duruşu var. 6 milyon Euro teklif yaptık dönüş alamadık. 15 milyon Euro'luk talepleri var. Belki kiralama olabilir. Oyuncunun tutumu ile olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.