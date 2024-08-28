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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kartal sonrası İstanbul'da iki proje üzerinde daha çalışıyoruz

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, Rapid Wien maçı öncesinde kulübün ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Doğan, Kartal'da yaptıkları 30 senelik anlaşmayla söz hakkına sahip olduklarını ve İstanbul'da iki nokta için daha görüşmeler yaptıklarını söyledi. Doğan, bloklar halinde gerçekleştirecekleri para girdileriyle birlikte borçları eriteceklerini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 15:05 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:41
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kartal sonrası İstanbul’da iki proje üzerinde daha çalışıyoruz

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün son dönemdeki ekonomik adımları, borçların son durumu ve gelecek ile ilgili projeler hakkında konuştu. Doğan, sürdürülebilir bir ekonomi ile kendi içlerinde önemli bir başarı elde etmek istediklerini belirterek UEFA'daki eksi gelir ve negatif borç tablosundan da kurtulacaklarını ifade etti.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

A Para TV'ye konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye'deki futbol iklimi belli. Özellikle Anadolu kulüplerinde daha ana planda olan gelirdeki sıkıntılar en önemli problemler arasında. Diğer kulüpleri konuşmak anlamında değil ama ekonomik değişimi yaşamak zorundayız. Geçmişten gelen kalıtsal problemlerin çözülmesi gerekiyor. Taraftarın da gündeminde olan bir konu değil ama sürekli başarı isteniyorsa, devamını bekliyorsa ve mali gündemlerle konuşulmak istemiyorsa bunların yapılması gerekiyor.

Geldiğimiz günlerden bu yana 140 milyon euroluk girdi yapmamıza rağmen ekonomik rahatlık sağlayamadık. Faizler ortada. Trabzonspor'un Bankalar Birliği'ne yüzde 75'i bulan faiz borcu var. Gelirler az çok belli. Bu dönem artış olsa bile yayın gelirleri belli. Yüzde 20'sini dahi karşılamakta zorlanıyoruz. Ciddi sorunlar yaşanıyor. Trabzonspor biraz daha göğüs gerecek güce sahip. Bir an önce sarmaldan çıkıp ekonomik değişimi yaşamak zorundayız. Bunun devam edilebilir durumu söz konusu değil. Borcun belini kırmak zorundayız."

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

KARTAL SONRASI İKİ HAMLE DAHA

"Bedelli sermaye artırımında katılımı sağlayabilirsek Bankalar Birliği'nin anlaşmasından tamamını ödeyip çıakcağız. SPK'ya bildirilen borçlar, diğer kalemler ve oyunculara borçlar var. Kartal tamamlandı. 30 yıllığına yeniden kulübümüze kazandırdık. Daha önce 29 yıldı. Bu da burada artık hakkımız olduğunu gösteriyor. Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın kulübümüze kazandırdığı bir mülktü. Nadir bir mülktü. Aslında tapulu yerimiz 24 bin metrekareydi. Hemen tesislerimizin yanındaki 41 bin metrekareyi de bünyemize kattı. İstanbul'da çok iyi iki noktada çalışma yürütüyoruz. Yine Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var. Gerekli hamleleri yapmak zorundayız.

Dışarıdan bakınca ana konu futboldur. Satış yapmak ve para kazanmak zorundayız ama bazı şeylerin yapılmasu gerekiyor. Paraların birçoğunu faizlere ödüyoruz. Trabzonspor'un anlayışı artık akademidir. Oyuncu takip etmek ve gelişmektedir. Bunlar için en önce kendi kaynaklarıyla dönebilen bir döngü oluşturmayı hedefliyoruz. Odaklandığımız ana nokta burasıdır. Aynı zamanda futbolda da başarılı olmak ve taraftalarımıza iyi futbol seyrettirmek zorundayız."

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

HEDEF NEGATİF BİLANÇODAN KURTULMAK

"UEFA ile hem bizim hem diğer Türk takımlarının sorunları aşikar. 3 yıl önce bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın çok ciddi şartları var. Ekonomik hamlelerimizin altında şeffaf ve yönetilebilir bir ekonomi oluşturmak zorundayız. UEFA'nın artık çok katı kuralları var. Daha önce men ve transfer yasağı ile gündeme geldi. Tek gerçek var. Trabzonspor artık eksi bakiye ve negatif bilançodan uzaklaşmaşlıyız. Blok blok paralarla borçları bitirmeli. Hiçbir alternatif yok. Aynı anda ekonomik değişimi geçirmeliyiz.

Gülü seven dikenine katlanır. Hepimiz Trabzonlu ve Trabzonsporluyuz. Hepsi kardeşimiz, ağabeyimiz, ablamız... Kimse benden fazla şampiyonluk istemiyordur. Benim kadar istiyordur ama fazla isteyemez. Bu kulübün geleceğini konuşmak için bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevi ben aldım. Parayı ben buldum, tamamını transfere harcıyorum da diyebilirdim. Büyük başkan da olabilirdim. Bu kulüp için acı reçeteyi ben aldım. Durum iyiyse herkes ortadadır, resimdedir. Sıkıntılı günlerde yalnızsındır. Ama ben bunları yaşamaya da hazırdım. beni hiçbir şey aklımdaki Trabzonspor'a gitmekten alıkoyamaz. Hissetmediğim anda da bir dakika sürmez. Bırakırsam da ne yapabileceğimi sorar gereken desteği veririm. Eksikleri gidermeye, takımımı güçlendirmeye çalışıyorum. İnşallah başarılı olacağız. Bu işi yola koyacağımızı ve işi kotaracağımıza inanıyorum. Böyle bir rakam Trabzonspor tarihinde yok. Ama daha fazlasını yapmamız lazım. Taraftar şampiyonluk istiyor. Başıma ne geleceğini ve ne yaşayacağımı biliyorum. Zarar görülmesin diye talip oldum. Alnımızın akı ile bu süreçten çıkacağız. Çok önemli projeleri takip ediyoruz."

MUHAMMED CHAM AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen Muhammed Cham sorusunu yanıtlayan Başkan Doğan, "Muhammed Cham'ın kulübüyle yazılı olarak, karşılıklı anlaştık. Daha sonra kulübü bize oyuncunun sağlık kontrolü ve seyahat için yazılı izin verdi. Oyuncu Trabzon'a geldi. Bizde kulübünden aldığımız izinle ki aramızda da mali olarak anlaşmalar yapıldı. Ödeme takvimi vs… Daha sonra oyuncuyla da anlaştık. Oyuncu zaten bizi istiyordu. İmzadan 1 - 2 gün sonra kulübü şartları değiştirmek istediği gibi daha önce rastlamadığımız, benim de yöneticilik hayatımda görmediğim taleple karşı karşıya geldi. Bu FİFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Trabzonspor anlaşma şartlarına uyduğu ve oyuncu da uyduğu için bizim açımızdan problem yok. Kulübü bir iki gün içinde veya yarın "Tamam diyecek" böyle bir konu da kalmayacak. Ama kalsa bile Trabzonspor'un bu konuda eksiği hatası yok. Aramızdakiler yazılıdır. Mail ortamında yapılmıştır. Kulubü oyuncuya resmi seyahat izni ve sağlık kontrol izni verdi. Yazılı olarak hepsi tüm belgeler kulüptedir. Cham konusunun ben 1 - 2 gün çinde çözeceğini düşünüyorum"

ONUACHU KİRALIK OLABİLİR

Uzun süredir Southampton ile görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapan Başkan Doğan, "Onuachu konusunda hocamızın da ilk talebi. Biz de görüşüyoruz. Oyuncu da gelmek istiyor ve kulübüne iletti. Kulübü idmanlara da almıyor oyuncunun bir duruşu var. 6 milyon Euro teklif yaptık dönüş alamadık. 15 milyon Euro'luk talepleri var. Belki kiralama olabilir. Oyuncunun tutumu ile olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

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