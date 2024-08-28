Giovanni van Bronckhorst: Yeni formattan dolayı heyecanlıyım! Transfer çalışmaları bitti diyemem

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalar yaptı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalar yaptı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Avantajını İstanbul'a taşımayı başaran siyah beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhost basın mensuplarının karşısına çıktı.
Lugano ile oynayacakları rövanş ilei ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Heyecanlıyız. Yarın ikinci iç saha maçımızı oynayacağız. Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Bir görevimiz var. Gruplara kalmak. Beşiktaş olarak gruplara kalmayı istiyoruz. Yarınki maç farklı bir maç. İlk 11'i verme niyetim yok şu anda ve karar vereceğiz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. İçeride turu bitirme şansımız var. Oynadığımız şekilde devam etmeyi ve gelişmeye niyetliyiz. Bazı değişiklikler görebilirsiniz. Benim buradaki ilk sezonum. Oyuncularımızın istediğimiz şekilde oynamasını istiyorum. Takımımıza gelen oyuncularımızdan memnunum. Şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Süper Kupa'yla başladık ve ilk iki maçımızı kazandık. Tüm oyuncularımızın enerjisini kullanmak istiyoruz ve onları zinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anki gidişattan memnun olduğumu söyleyebilirim" dedi.
Lugano ile oynanan ilk maç ve ligde Antalyaspor karşısında yenilen 5 golle ilgili soruyu yanıtlayan başarılı antrenrör; "Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen haftaki maçı da izledik. Kolay goller yedik. Bu konuda gelişim gösteriyoruz ve gelişeceğiz ilerleyen haftalarda. İki maçta 5 yenilen gol elbette çok. Takım savunmasını da geliştirmemiz gerekiyor. Kolay gol yemeyi azaltmamız gerekiyor. diye konuştu.
Son transfer Felix Uduokhai'yi de değerlendiren ve transferle ilgili bilgiler veren van Bronckhorst; "Felix'in gelmesinin dolayı çok memnunum. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Son birkaç aydaki enerjimizi de buna harcadık. Sadece ben değil kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde kadromuzun iyi olması gerekiyor. Bu yüzden transfer bitti diyemem. Transfer dönemi bittiğinde kadro derinliğimizin oluşmasını istiyoruz. Uzun bir sezon olacak. Milli aradan sonra ocak ayına kadar çok maç oynayacağız. Kupa maçlarına çıkacağız. Burada da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Turnuvada final ile ilgili düşünceleri sorulan 49 yaşındaki teknik direktör; "Avrupa Finali şu an itibariyle düşünmüyorum. Kısa vadede gruplara kalmak hedefimiz. Güçlü rakipler var. Şu anda hedeflediğimiz şey gruplarda olmak. Avrupa kupaları zordur. Bu maçlarda elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız finale ulaşabilirsiniz. Öncelikli hedefimiz gruplar. 8 maç olacak. Zor olacak ama şu anki hedefimiz yarınki karşılaşmanın ardından gruplara kalmak. Yeni format benim için heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynama şansımız olacak. Eski formatta 3 iç saha ve 3 deplasman oynanıyordu. Şimdi daha farklı olacak. 8 takımla oynayacağız. Farklı ülkelere seyahat edeceğiz. Bir teknik direktör ve eski bir futbolcu olarak bunu heyecan verici buluyorum." yanıtını verdi.
Tayyip Talha Sanuç'la ilgili gelen soruyu van Bronckhorst şöyle yanıtladı, "Tayyip Talha çok çalıştı geri dönmek için ve hala çalışıyor. Necip de geri dönecektir güçlü bir şekilde. Şu an çok fazla maç oynamadık. Milli aradan sonra iki maç temposuna gireceğiz. Daha fazla rotasyon yapabileceğiz. Bu sadece Tayyip Talha için geçerli değil, tüm futbolcular için geçerli."
Giovanni van Bronckhorst Süper Lig'de ertelenen maçlarla ilgili, "Umuyorum erteleme bir şeyleri etkilemez. Biz pazar günü maçımız var gibi devam ettik. İyi çalıştık. Ritmimizi kaybetmedik. Planımız buydu. Yarın da herkesin zinde olacağından emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.