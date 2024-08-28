Giovanni van Bronckhorst: Yeni formattan dolayı heyecanlıyım! Transfer çalışmaları bitti diyemem

Giovanni van Bronckhorst

Son transfer Felix Uduokhai'yi de değerlendiren ve transferle ilgili bilgiler veren van Bronckhorst; "Felix'in gelmesinin dolayı çok memnunum. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Son birkaç aydaki enerjimizi de buna harcadık. Sadece ben değil kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde kadromuzun iyi olması gerekiyor. Bu yüzden transfer bitti diyemem. Transfer dönemi bittiğinde kadro derinliğimizin oluşmasını istiyoruz. Uzun bir sezon olacak. Milli aradan sonra ocak ayına kadar çok maç oynayacağız. Kupa maçlarına çıkacağız. Burada da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvada final ile ilgili düşünceleri sorulan 49 yaşındaki teknik direktör; "Avrupa Finali şu an itibariyle düşünmüyorum. Kısa vadede gruplara kalmak hedefimiz. Güçlü rakipler var. Şu anda hedeflediğimiz şey gruplarda olmak. Avrupa kupaları zordur. Bu maçlarda elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız finale ulaşabilirsiniz. Öncelikli hedefimiz gruplar. 8 maç olacak. Zor olacak ama şu anki hedefimiz yarınki karşılaşmanın ardından gruplara kalmak. Yeni format benim için heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynama şansımız olacak. Eski formatta 3 iç saha ve 3 deplasman oynanıyordu. Şimdi daha farklı olacak. 8 takımla oynayacağız. Farklı ülkelere seyahat edeceğiz. Bir teknik direktör ve eski bir futbolcu olarak bunu heyecan verici buluyorum." yanıtını verdi.