GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay Young maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11’ler ve canlı yayın izleme seçenekleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys 'u konuk ediyor. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için bu akşam RAMS Park'ta mutlak galibiyet hedefliyor.

Maç, saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Tur için Galatasaray'ı 2 farklı galibiyet seçeneği bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 1 farklı skorla kazanmaları durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Beraberlik ve Young Boys galibiyetinde ise tur atlayan taraf İsviçre temsilcisi olacak. Elenen takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.