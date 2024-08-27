GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatarasay Young maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11’ler ve canlı yayın izleme seçenekleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ediyor. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için bu akşam RAMS Park'ta mutlak galibiyet hedefliyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ediyor. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için bu akşam RAMS Park'ta mutlak galibiyet hedefliyor.
Maç, saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.
Tur için Galatasaray'ı 2 farklı galibiyet seçeneği bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 1 farklı skorla kazanmaları durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Beraberlik ve Young Boys galibiyetinde ise tur atlayan taraf İsviçre temsilcisi olacak. Elenen takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Okan Buruk ve Abdülkerim cezalı: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı cezalı oldukları için bu maçta forma giyemeyecekler.
1 Milyar TL'lik maç: Galatasaray, Young Boys'u eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda yaklaşık 1 milyar TL'lik gelir elde edecek.
Muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi