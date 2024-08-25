Fred’den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi

Jose Mourinho

"ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ

Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencisi Fred için verdiği demeçte; "Fred'i özlediğimi söyledim çünkü Fred iyi bir oyuncu. Her teknik direktör iyi oyuncularını özler. Fred, eşsiz bir oyuncu. O yokken daha farklı bir düzende oynuyoruz. Kısa oyun kurulumunda, geriden oyun kurarken çok iyi bir oyuncu. Sol ayaklı ama sağ ayağını da çok iyi kullanıyor. O olduğunda daha farklı oynayabiliyoruz. Ancak bunları 'ağlayarak' söylemiyorum. O yokken de kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var, bütün oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı. Sambacı da bu güveni boşa çıkarmayarak 3 kez fileleri havalandırdı.