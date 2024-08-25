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Fred'den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Göztepe karşısında aldığı beraberliğin ardından çıktığı Rizespor karşısında adeta patlama yaptı. Zorlu randevuya damgasını Fred vurdu. Brezilyalı oyuncu 15, 60 ve 64'te ağları havalandırarak hat-trick yaptı. Kanarya'nın diğer golleri Edin Dzeko ve Husniddin Aliqulov'un kendi kalesine atmasıyla geldi. İşte Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve tüm detayları...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 20:46 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 23:52
Fred’den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi

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Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kanarya sahadan 5-0 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti. Goller Fred, Dzeko ve Husniddin Aliqulov'un kendi kalesine atmasıyla geldi. Kanarya Göztepe beraberliğini de telafi etti. Maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe Rizespor'u farklı mağlup ettiFenerbahçe Rizespor'u farklı mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topu önüne alan David Akintola'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada Fenerbahçe'nin atağında topu önüne alan Fred'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde David Akintola'nın pasıyla topla buluşan İbrahim Olawoyin'in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.

30. dakikada sol kanatta Sebastian Szymanski'nin ortasını karşılayan Çaykur Rizesporlu oyuncudan seken topu kontrol eden Dusan Tadic'in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top Khusniddin Alikulov'a çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko'nun şutunu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Seken topu önünde alan İsmail Yüksek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dal Varesanovic'in şutunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Fenerbahçe savunmasından seken topla tekrardan meşin yuvarlağı önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Khusniddin Alikulov'un şutunu kaleci kurtardı.

45+2. dakikada sol kanattan kullandılan serbest vuruşta Alikulov kafayı vururken top dışarı çıktı.

46. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan başarılı oldu.

51. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek topu arka direğe aşırdı, topu önünde bulan Saint-Maximin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

53. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

55. dakikada orta alanda topla buluşan Saint-Maximin driplingle yanaştığı ceza alanının dışından yaptığı vuruşta top az farkla kalenin solundan auta çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol çaprazdan Saint-Maximin'in pasında topla buluşan Fred'in yerden sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan Tadic, ceza alanında Dzeko'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Fred tamamladı: 4-0.

66. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e yükseltti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Alikulov'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlara gitti: 5-0.

84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

FredFred

FRED 3 GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında farklı kazanmasındaki en önemli isim Fred oldu. Lugano maçında sakatlanan, Lille eşleşmesi ve Adana Demispor maçlarını kaçıran Brezilyalı yıldız, Göztepe karşısında kadrodaydı ama riske edilmedi. Rize deplasmanında ilk 11'de yerini aldı. 15, 60 ve 64'te attığı gollerle hat-trick yaparak adeta dönüşünü kutladı. Bu aynı zamanda ilk hat-tricki oldu.

Jose MourinhoJose Mourinho

"ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ

Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencisi Fred için verdiği demeçte; "Fred'i özlediğimi söyledim çünkü Fred iyi bir oyuncu. Her teknik direktör iyi oyuncularını özler. Fred, eşsiz bir oyuncu. O yokken daha farklı bir düzende oynuyoruz. Kısa oyun kurulumunda, geriden oyun kurarken çok iyi bir oyuncu. Sol ayaklı ama sağ ayağını da çok iyi kullanıyor. O olduğunda daha farklı oynayabiliyoruz. Ancak bunları 'ağlayarak' söylemiyorum. O yokken de kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var, bütün oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı. Sambacı da bu güveni boşa çıkarmayarak 3 kez fileleri havalandırdı.

Fred 3 gol atarak galibiyeti getirdiFred 3 gol atarak galibiyeti getirdi

2019'DAN SONRA İLK

Opta verilerine göre; Jailson'dan (Aralık 2019) bu yana Fenerbahçe formasıyla Çaykur Rizespor deplasmanında ceza sahası dışından gol atan ilk oyuncu olan Fred'in, Süper Lig kariyerinde kaydettiği dört gol de (Trabzonspor, Sivasspor, Rizespor) dış saha maçlarında geldi.

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