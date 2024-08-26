Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

Süper Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı.
Süper Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarı Akdeniz ekibi için tarihi geri dönüşlerden birine sahne oldu.
60 ve 66. dakikada bulduğu gollerle eşitliği yakalayan kırmızı-beyazlılar, 51'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 90+4. dakikada penaltıdan golü bularak maçı 3-2 kazanmayı başardı.
HAKEM DARP MI EDİLDİ?
Maçın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin korumasının maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı darp ettiği öğrenildi.
Yayıncı kuruluş spikeri olayı doğrularken, "Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.