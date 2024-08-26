Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

Maçın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin korumasının maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı darp ettiği öğrenildi.

Yayıncı kuruluş spikeri olayı doğrularken, "Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.