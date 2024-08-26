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Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın devre arasında ise skandal bir olayın yaşandığı öğrenildi. Buna göre maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darp edildi. İşte detaylar ve yayıncı kuruluşun açıklaması...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 11:12 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 11:15
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

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Süper Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Skandal olay: Atilla Karaoğlan darbedildi! Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarı Akdeniz ekibi için tarihi geri dönüşlerden birine sahne oldu.

Skandal olay: Atilla Karaoğlan darbedildi! Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

60 ve 66. dakikada bulduğu gollerle eşitliği yakalayan kırmızı-beyazlılar, 51'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 90+4. dakikada penaltıdan golü bularak maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Skandal olay: Atilla Karaoğlan darbedildi! Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

HAKEM DARP MI EDİLDİ?

Maçın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin korumasının maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı darp ettiği öğrenildi.

Skandal olay: Atilla Karaoğlan darbedildi! Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

Yayıncı kuruluş spikeri olayı doğrularken, "Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Skandal olay: Atilla Karaoğlan darbedildi! Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

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