Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi.
Sarı kırmızılılar, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu rakibini sahasında yenip adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyor.
TRANSFER ARAYIŞLARINA DEVAM
Galatasaray bir yandan bu kritik maça hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.
Derrick Köhn ile yollarını ayırmak isteyen sarı kırmızılılar, takıma kaliteli bir sol bek takviyesi yapmanın arayışında.
Bu doğrultuda gündeme Arsenal'in yıldızı gelirken, limit problemi nedeniyle ilk teklif kiralama olarak yapılacak.
TIERNEY HAMLESİ
Arsenal'in göndermeye sıcak baktığı Kieran Tierney için Galatasaray nabız yoklamaya başladı. Aslan, piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız için kiralık formülünü devreye sokacak.
İngiliz basınına göre Galatasaray transferde yalnız değil. Tierney için Aston Villa'nın da masada olduğu konuşuluyor.