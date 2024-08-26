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Galatasaray'a 'Topçu' yıldız! Arsenal'den gelecek

Galatasaray bir yandan Young Boys maçına hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gündeme Arsenal'in yıldızı gelirken, limit problemi nedeniyle ilk teklif kiralama olarak yapılacak. İşte o isim ve detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:41 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:46
Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi.

Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

Sarı kırmızılılar, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu rakibini sahasında yenip adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyor.

Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

TRANSFER ARAYIŞLARINA DEVAM

Galatasaray bir yandan bu kritik maça hazırlanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

Derrick Köhn ile yollarını ayırmak isteyen sarı kırmızılılar, takıma kaliteli bir sol bek takviyesi yapmanın arayışında.

Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

Bu doğrultuda gündeme Arsenal'in yıldızı gelirken, limit problemi nedeniyle ilk teklif kiralama olarak yapılacak.

Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

TIERNEY HAMLESİ

Arsenal'in göndermeye sıcak baktığı Kieran Tierney için Galatasaray nabız yoklamaya başladı. Aslan, piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız için kiralık formülünü devreye sokacak.

Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

İngiliz basınına göre Galatasaray transferde yalnız değil. Tierney için Aston Villa'nın da masada olduğu konuşuluyor.

Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!
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Galatasaray’a ’Topçu’ yıldız! Arsenal’den gelecek

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