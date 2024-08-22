İlk yarı: 0-0 eşitlikle sonuçlandı. ⚽️🤝 İkinci yarı başladı! ⚽️🔄 86. dakika: St. Gallen, Geubbels'in golüyle 1-0 öne geçti. 🎉⚽️

GOL İPTAL! Portekizli hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesi sonrasında St. Gallen'in golünü faul nedeniyle iptal etti. 🚫🎥 Maç Bitti! Trabzonspor, St. Gallen maçından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve tur şansını Trabzon'a bıraktı. ⚽️🤝🔄

ASpor CANLI YAYIN TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 154.KEZ SAHAYA ÇIKIYOR Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak. UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.