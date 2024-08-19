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Fenerbahçe'den orta saha bombası! Premier Lig'in yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler orta saha için arayışlarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya, Fred'in yanına Premier Lig'in yıldız ismini getirmek için çalışmalara başladı. İşte A Spor'un aktardığı o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 09:33 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 09:33
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

FENERBAHÇE, ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

GÖZTEPE İKİNCİ HAFTADA DA GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk golüne imza attı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirtti.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Ayrıca Mourinho, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm yoğunluğuyla sürüyor.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldız isim Fred'in yokluğu dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Göztepe maçının kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncu süre alamadı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Başarılı orta saha, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanan Lugano maçında sakatlanmıştı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Geçtiğimiz sezonda da sakatlığı sebebiyle 14 maç kaçıran Fred'in eksikliği, sarı-lacivertlilere pahalıya patlıyor.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Yönetim, yıldız ismin yanına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Fenerbahçe transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Yönetimin, Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Kadrosunda 40'tan fazla futbolcu barındıran İngiliz devi, birçok isimle yolları ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Ada basını, yıldız ismin de gönderilecekler listesinde olduğunu belirtmişti.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Fenerbahçe ise bu durumu fırsat bilip devreye girdi.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

20 yaşındaki oyuncu, Ağustos 2024'de Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Chukwuemeka sadece 12 maçta forma giydi.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Bu karşılaşmalarda ise 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Genç oyuncunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

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