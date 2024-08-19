Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.
FENERBAHÇE, ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.
GÖZTEPE İKİNCİ HAFTADA DA GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.
Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk golüne imza attı.
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki tutkunun, futbola duyulan aşkın, heyecanın kendisinin futbola olan tutkusuyla örtüştüğünü belirtti.
Ayrıca Mourinho, "Ama tabii ki bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Ama öyle gözüküyor ki benim bunlara adapte olmam gerekiyor. Çünkü bu durum tam tersi değil. Benim adapte olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelen benim. Yabancı olan benim. Bu durumu değiştiremem. Dolayısıyla benim adapte olmam gerekiyor." dedi.
Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm yoğunluğuyla sürüyor.
Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldız isim Fred'in yokluğu dikkat çekiyor.
Göztepe maçının kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncu süre alamadı.
Başarılı orta saha, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanan Lugano maçında sakatlanmıştı.
Geçtiğimiz sezonda da sakatlığı sebebiyle 14 maç kaçıran Fred'in eksikliği, sarı-lacivertlilere pahalıya patlıyor.
Yönetim, yıldız ismin yanına takviye yapmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Yönetimin, Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka ile ilgilendiği iddia edildi.
Kadrosunda 40'tan fazla futbolcu barındıran İngiliz devi, birçok isimle yolları ayırmayı planlıyor.
Ada basını, yıldız ismin de gönderilecekler listesinde olduğunu belirtmişti.
Fenerbahçe ise bu durumu fırsat bilip devreye girdi.
20 yaşındaki oyuncu, Ağustos 2024'de Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Chukwuemeka sadece 12 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda ise 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Genç oyuncunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.