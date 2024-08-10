PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de açıyor! Jose Mourinho 11'ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de sezonu açıyor. Ligin ilk haftasında Kadıköy'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'ini de belirledi. Portekizli teknik adam En Nesyri ve Krunic konusunda da kararını verdi. İşte muhtemel 11 ve maç öncesi bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 11:00 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 11:00
Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

ŞU ANA KADAR 5 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, hücumun kanatları ve santrforda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Santrfor bölgesinden alternatif oyuncuları Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

SON 5 SEZONDAKİ İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Öte yandan Fenerbahçe'de, Adana Demirspor maçının muhtemel 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

LIVAKOVIC

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

OSAYI

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

DJIKU

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

ÇAĞLAR

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

OOSTERWOLDE

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

SZYMANSKI

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

İRFAN CAN

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

SAINT-MAXIMIN

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

EN-NESYRI

Fenerbahçe sezonu Kadıköy’de açıyor! Jose Mourinho 11’ini belirledi: En Nesyri oynayacak mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail ordusu Gazze’de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz
Şehit İsmail Haniye’nin oğlu Abdulsalam Haniye’den çok özel açıklamalar: Şehit olmadan 2 saat önce görüştük! İşgal bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kara mıydı? O oyuncuya övgü dolu sözler
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Buz gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Ankara Polatlı’daki kazada şok detay: Otobüste o sistem yok muydu? | Şerit takip sistemi zorunlu olsun
Emekliye yeni zam! SSK ve BAĞKUR’lu ne kadar alacak? Kesin rakam için tarih verildi
Beşiktaş transferde şaha kalktı! 7 isimlik operasyon
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Genelgenin iptali istendi
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov
Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı
Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
SON DAKİKA