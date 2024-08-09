Wilfried Zaha ZAHA'YA YOL GÖZÜKTÜ Daha önce adı pek çok kez gündeme oturan Wilfried Zaha, bu isimlerden biriydi. Son olarak Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçının ardından Okan Buruk'un kendisi hakkında taktiği yanlış aktardığına dair sözlerin ardından Instagram hesabını karartan Fildişili yıldızın gidişi de kesinleşmişti.

Wilfried Zaha İngiltere kariyeri dışında sadece Galatasaray'da oynadı Geçen sezon geldiği sarı kırmızılılarda 43 karşılaşmaya çıkan Wilfried Zaha, 10 gol atıp 5 de asist yapmayı başardı. Fakat hem taraftarın hem de hocasının gözüne giremedi.

Wilfried Zaha'nın kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor Kontratı 2026'da sona erecek ve güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan deneyimli kanat oyuncusu için gerçekleştirilen transfer görüşmelerinde artık sona gelindi. Sakatlık reiski göz önünde bulundurularak Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı.

Wilfried Zaha'nın İngiltere'ye dönebileceği konuşuluyor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaha'nın İngiltere'ye dönebileceği veya Suudi Arabistan'a gidebileceği konuşuluyordu. Kısa süre içerisinde transferin açıklanması bekleniyor. OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA Hatayspor maçı öncesinde konuşan Okan Buruk; "Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor. Bugün tesisteydi ama bu tür durumlarda oyuncu kendini riske etmek de istemiyor. Kendisiyle konuştuk. Birlikte kadroda olmamasının daha doğru olduğuna karar verdik." dedi.