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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcunun bileti kesildi transferi bitiyor

Yeni sezonu Hatayspor mücadelesi ile açan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların oynayacağı karşılaşma öncesinde flaş bir karar alındı. Takımın yıldızlarından biri kadroya alınmadı. Daha önce de gönderilmesi beklenen oyuncu için transfer görüşmelerinin ilerlemesi nedeniyle sakatlık riskinin ortadan kaldırılması adına bu yol tercih edildi. Teknik Direktör Okan Buruk da temasları doğruladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 19:39 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 20:36
Galatasaray’da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcunun bileti kesildi transferi bitiyor

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Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, ligdeli ilk maçında Hatayspor ile eşleşti. Sarı kırmızılılar zorlu rakibinin karşısına çıkmadan önce hazırlıklarını tamamladı ve kadrosunu da belirledi. Ancak transfrde yaşanan gelişme, hesapları değiştirdi. Yıldız futbolcu kadroya alınmadı.

Hakan ZiyechHakan Ziyech

Bu sezon Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak birlikteliğini sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılması sonrası devreye girdi ve Belçikalı yıldıza imzayı attırdı. Kopenhag'dan Elias Jelert'e 9, Norwich City'den de Gabriel Sara'ya kulüp rekoru olan 18 milyon euro ödendi.

Okan BurukOkan Buruk

Yeni transferlere yer açmak ve kaynak ayırmak isteyen Cimbom'da yönetim, bazı oyuncuların elden çıkarılması konusunda teknik heyetten rapor almıştı.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

ZAHA'YA YOL GÖZÜKTÜ

Daha önce adı pek çok kez gündeme oturan Wilfried Zaha, bu isimlerden biriydi. Son olarak Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçının ardından Okan Buruk'un kendisi hakkında taktiği yanlış aktardığına dair sözlerin ardından Instagram hesabını karartan Fildişili yıldızın gidişi de kesinleşmişti.

Wilfried Zaha İngiltere kariyeri dışında sadece Galatasaray'da oynadıWilfried Zaha İngiltere kariyeri dışında sadece Galatasaray'da oynadı

Geçen sezon geldiği sarı kırmızılılarda 43 karşılaşmaya çıkan Wilfried Zaha, 10 gol atıp 5 de asist yapmayı başardı. Fakat hem taraftarın hem de hocasının gözüne giremedi.

Wilfried Zaha'nın kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyorWilfried Zaha'nın kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor

Kontratı 2026'da sona erecek ve güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan deneyimli kanat oyuncusu için gerçekleştirilen transfer görüşmelerinde artık sona gelindi. Sakatlık reiski göz önünde bulundurularak Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı.

Wilfried Zaha'nın İngiltere'ye dönebileceği konuşuluyorWilfried Zaha'nın İngiltere'ye dönebileceği konuşuluyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaha'nın İngiltere'ye dönebileceği veya Suudi Arabistan'a gidebileceği konuşuluyordu. Kısa süre içerisinde transferin açıklanması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Hatayspor maçı öncesinde konuşan Okan Buruk; "Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor. Bugün tesisteydi ama bu tür durumlarda oyuncu kendini riske etmek de istemiyor. Kendisiyle konuştuk. Birlikte kadroda olmamasının daha doğru olduğuna karar verdik." dedi.

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