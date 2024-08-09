Fenerbahçe’den Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası VAR tepkisi!

Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Hatayspor ile evinde karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Cimbom, Joelson'un golü ile 1-0 geriye düştü ama pes etmedi. Cimbom önce penaltıdan Icardi ile skoru eşitledi. Ardından da Michu Batshuayi ile bitime kısa süre kala galibiyeti söküp aldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe cephesinden arka arkaya flaş paylaşımlar geldi...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ; "Sayın Hacıosmanoğlu VAR hakemi hata yapamaz, gerekeni cezayı ben vereceğim demişti merakla bu bariz kırmızı kartı görmezden gelen hakeme ne ceza verilecek ? Hep beraber takipçisi olacağız ! İlk maç, ilk imtihan !" paylaşımında bulundu.

Şekip Mosturoğlu

"KABULLENİLMİŞ BİR YAZGIYA DÖNÜŞTÜ"

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Türk hakemliğinin kalitesi her sezon bir öncekinden daha kötüye gidiyor. Hakemlerimizin hatalı kararları artık kabullenilmiş bir yazgıya dönüştü.

VAR ise tamamen teknolojiye dayalı bir uygulama. VAR da hakem bir pozisyonu defalarca ve farklı açılardan izliyor. Bir VAR hakemi buna rağmen gördüğünden farklı bir karar veriyorsa bu bambaşka bir şey. VAR da yapılan yanlış bir yorumun hata ile izahı mümkün değil.

VAR konusunda TFF hiç gecikmeden tedbir almalıdır. Aksi takdirde futbolumuzun kaosa sürükleneceği tartışmasız bir gerçektir. Türk futboluna adalet getirmeyi vaad edenlerin üzerlerine düşen sorumluluğa uygun davranmasından başka bir çözüm yolu yoktur." ifadelerini kullandı.