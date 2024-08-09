Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı

Galatasaray ilk maçında Hatayspor ile karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Torreira'nın kazandığı topu kontrol eden Mertens, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Ziyech'e pasını aktardı. Ziyech'in şutunda kaleci Erce'den seken topu savunma kale önünden uzaklaştırdı.

10. dakikada Mertens'in ceza sahasına ortasında Barış Alper kafayla topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erce'den seken topu kale çizgisi üzerinde Burak Yılmaz kontrol ederken, Erce topun sahibi oldu.

28. dakikada Icardi ceza sahası sağ çaprazında olan Ziyech'e pasını aktardı. Bu oyuncunun rakibini geçerek yaptığı vuruşta savunmadan seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Joelson Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

48. dakikada Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu tekrar tamamlayan Davinson'un vuruşu üst direkten döndü. Üçüncü topu bu kez tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim oldu ancak Erce Kardeşler yine gole izin vermedi.

50. dakikada Bu ataktan yalnızca 2 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine ortasında seken top direğe de çarpıp dışarıya gitti.

52. dakikad Rui Pedro'nun getirdiği topu Joelson Fernandes ağlarla buluşturdu.

79. dakikada Mauro Icardi'nin düşürülmesiyle Galatasaray penaltı kaçırdı. Arjantinli yıldız fileleri bularak hem kendisi hem de takımı adına sezonun ilk golünü kaydetti.

90. dakikada Michy Batshuayi ceza sahası içinde durumu 2-1 yapan golü attı.