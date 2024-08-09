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Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu Galatasaray - Hatayspor mücadelesi ile başladı. Son iki senenin şampiyonu Cimbom, evinde ağırladığı rakibi karşısında 3 puan isteyen Aslan, 52'inci dakikada Joelson Fernandes'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. Bulduğu pozisyonları gole çeviremeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri 79'da Mauro Icardi ile penaltıdan eşitliği sağladı. Karşılaşma beraberlikle sona erdi derken Michy Batshuayi skoru 90'da 2-1'e getirdi ve Cimbom sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte Galatasaray - Hatayspor maçının önemli anları...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 19:36 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 23:32
Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı

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Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Hatayspor ile karşılaştı. Taraftarının önünde sezonu açan Cimbom, mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.

Galatasaray ilk maçında Hatayspor ile karşılaştıGalatasaray ilk maçında Hatayspor ile karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Torreira'nın kazandığı topu kontrol eden Mertens, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Ziyech'e pasını aktardı. Ziyech'in şutunda kaleci Erce'den seken topu savunma kale önünden uzaklaştırdı.

10. dakikada Mertens'in ceza sahasına ortasında Barış Alper kafayla topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erce'den seken topu kale çizgisi üzerinde Burak Yılmaz kontrol ederken, Erce topun sahibi oldu.

28. dakikada Icardi ceza sahası sağ çaprazında olan Ziyech'e pasını aktardı. Bu oyuncunun rakibini geçerek yaptığı vuruşta savunmadan seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Joelson Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

48. dakikada Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu tekrar tamamlayan Davinson'un vuruşu üst direkten döndü. Üçüncü topu bu kez tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim oldu ancak Erce Kardeşler yine gole izin vermedi.

50. dakikada Bu ataktan yalnızca 2 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine ortasında seken top direğe de çarpıp dışarıya gitti.

52. dakikad Rui Pedro'nun getirdiği topu Joelson Fernandes ağlarla buluşturdu.

79. dakikada Mauro Icardi'nin düşürülmesiyle Galatasaray penaltı kaçırdı. Arjantinli yıldız fileleri bularak hem kendisi hem de takımı adına sezonun ilk golünü kaydetti.

90. dakikada Michy Batshuayi ceza sahası içinde durumu 2-1 yapan golü attı.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

WILFRIED ZAHA AYRILIYOR

Galatasaray ile Hatayspor ile oynanan sezonun ilk maçından önce flaş bir gelişme yaşandı. Wilfried Zaha, kadroda yer almadı. Teknik Direktör Okan Buruk, Fildişili oyuncu hakkında; "Zaha'nın transfer görüşmeleri var. Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncu kendini riske etmek istemedi" dedi.

Elias JelertElias Jelert

JELERT YOK, BATSHUAYI VE SARA YEDEKTE

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta yeni transferlerden Elias Jelert kadroda yer almadı. Danimarkalı futbolcu takımdan ayrı çalışmasının ardından sağlık ekibi tarafından maça yetiştirilmek istendi ancak başarılı olunamadı. Michy Batshuayi ile Gabriel Sara ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu için "Arkandayız Kaptan" yazılı pankart açarak 25 yaşındaki futbolcuya desteğini gösterdi.

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'na taraftarlar destek çıktı. Sarı-kırmızılı seyirciler Aktürkoğlu'nu tribüne çağırarak tezahüratta bulundu. Öte yandan "Arkandayız Kaptan" yazan ve Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının olduğu pankart açıldı.

Galatasaray'ın kaptanlarından 25 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa maçının devre arasında oyundan çıkarıldığını öğrendiğinde soyunma odasında aşırı tepkide bulunduğu ve takım içinde sorunlara sebep olduğu iddia edilmişti.

Mauro IcardiMauro Icardi

ICARDI KALDIĞI YERDEN

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, son olarak Konya'da fileleri havalandırarak şampiyonluğu getiren isimlerden biri olmuştu. Tangocu yıldız, Rams Park'ta sezonun ilk maçında da ağları penaltıdan sarsarak hem hesabı açtı hem de Joelson'un golü ile yenik duruma düşen takımına beraberliği getiren vuruşu yapmış oldu. Michy Batshuayi ise 90'da galibiyeti getirdi.

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