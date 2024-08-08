Filenin Sultanları bu kez İtalya'yı yenmek amacında

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Filenin Sultanları İtalya ile daha önce Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu grupta da karşılaştı. Millilerimiz Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerken İtalya'ya kaybetti. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde ise Çin'i 3-2 geçerek adını yarı finale yazdırdı.

İtalya, İspanya'nın EURO 2024'teki performansına benzer bir form ortaya koyarak 4'te 4 yaptı. Kızlarımızı yenip gruptaki diğer iki maçını da kazanan maviler, çeyrek finalde de Sırbistan'a set vermeden kazandı ve son 4 takım arasına kaldı.