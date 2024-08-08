Paris Yaz Olimpiyatları'nda milli takımımızın serüveni devam ediyor. 2023'ü 2 kupa ile kapatan Filenin Sultanları, 2024'te ise olimpiyat şampiyonluğu kovalıyor. Grup aşamalarında tek yenigli aldığı İtalya'yı bu kez yenmek isteyen kırmızı beyazlılar, finalde ise altın madalyayı almayı hedefliyor. Kadrosunda Orro, Sylvia, Egonu, Fahr, Spirito, Antrapova gibi isimlere sahip Gök Mavililer ile South Paris Arena'da karşılaşan takımımızın tribünde binler, ekranları başında ise milyonlar destekliyor. Türkiye - İtalya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları yarı final maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Türkiye'nin hedefi Paris'ten altın madalya ile dönmek
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI TAKİP
1. set
Türkiye: 22-25 :İtalya
2. set
Türkiye: 19-25 :İtalya
3. set
Türkiye: - :İtalya
RAKİP BELLİ OLDU
Filenin Sultanları İtalya'yı elemesi halinde finalde Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.
Türkiye - Çin maçında Eda Erdem, Hande Baladın ve Melissa Teresa Vargas blok için zıplarken
TÜRKİYE: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Derya Cebecioğlu, Melissa Vargas, Gizem Örge, Hande Baladın, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Ebrar Karakurt
İTALYA: Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian, Myriam Sylla, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Loveth Omoruyi, Paola Egonu, Anna Danesi