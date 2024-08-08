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Türkiye - İtalya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Voleybol Yarı Final Maçı | CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Hedeflediği final aşamasına yükselmeye sadece bir basamağı kalan millilerimizin rakibi İtalya. Daha önce Gök Mavililer karşısında 3-0'lık yenilgi alan kırmızı beyazlılar, bu kez kazanarak rakibine fırsat tanımamak amacında. Birbirinden önemli oyuncuları bulunan takımımızda galibiyet dışında bir şey düşünülmüyor. Türkiye - İtalya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları yarı final maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 20:46 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 21:54
Türkiye - İtalya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Voleybol Yarı Final Maçı | CANLI

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Paris Yaz Olimpiyatları'nda milli takımımızın serüveni devam ediyor. 2023'ü 2 kupa ile kapatan Filenin Sultanları, 2024'te ise olimpiyat şampiyonluğu kovalıyor. Grup aşamalarında tek yenigli aldığı İtalya'yı bu kez yenmek isteyen kırmızı beyazlılar, finalde ise altın madalyayı almayı hedefliyor. Kadrosunda Orro, Sylvia, Egonu, Fahr, Spirito, Antrapova gibi isimlere sahip Gök Mavililer ile South Paris Arena'da karşılaşan takımımızın tribünde binler, ekranları başında ise milyonlar destekliyor. Türkiye - İtalya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları yarı final maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Türkiye'nin hedefi Paris'ten altın madalya ile dönmekTürkiye'nin hedefi Paris'ten altın madalya ile dönmek

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI TAKİP

1. set
Türkiye: 22-25 :İtalya

2. set
Türkiye: 19-25 :İtalya

3. set
Türkiye: - :İtalya

RAKİP BELLİ OLDU

Filenin Sultanları İtalya'yı elemesi halinde finalde Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.

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TÜRKİYE: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Derya Cebecioğlu, Melissa Vargas, Gizem Örge, Hande Baladın, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Ebrar Karakurt

İTALYA: Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian, Myriam Sylla, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Loveth Omoruyi, Paola Egonu, Anna Danesi

Filenin Sultanları bu kez İtalya'yı yenmek amacındaFilenin Sultanları bu kez İtalya'yı yenmek amacında

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Filenin Sultanları İtalya ile daha önce Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu grupta da karşılaştı. Millilerimiz Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerken İtalya'ya kaybetti. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde ise Çin'i 3-2 geçerek adını yarı finale yazdırdı.

İtalya, İspanya'nın EURO 2024'teki performansına benzer bir form ortaya koyarak 4'te 4 yaptı. Kızlarımızı yenip gruptaki diğer iki maçını da kazanan maviler, çeyrek finalde de Sırbistan'a set vermeden kazandı ve son 4 takım arasına kaldı.

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Türkiye - İtalya Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Voleybol Yarı Final Maçı | CANLI
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