Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Transferde geç kalındığı gerekçesiyle sertçe eleştiriler alan Galatasaray, sezona da şok bir derbi hezimetiyle başladı.
Transferde geç kalındığı gerekçesiyle sertçe eleştiriler alan Galatasaray, sezona da şok bir derbi hezimetiyle başladı.
Sarı kırmızılılar, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0'lık skorla kaybetti.
Sarı kırmızılı ekip ile çifte şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un takımı mental açıdan hiç iyi hazırlamadığı ve takımın rehavet içinde olduğu yorumları dikkati çekti.
5-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada 51 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi gerektiğini savunan bazı futbolseverlerin olduğu görüldü.
Ancak; bu eleştiri ve paylaşımların, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesini isteyen sosyal medya hesapları tarafından organize edildiği öğrenildi.
Haziran'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme uzatan Okan Buruk, bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacak.
Ayrıca göreve devam etmesi halinde ise bu tutar güncellenecek.