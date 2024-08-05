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Galatasaray'da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı tarihi bir mağlubiyet aldı. Karşılaşmanın ardından özellikle sosyal medyadan Fatih Terim sesleri yükselmeye başlarken o gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:08
Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

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Transferde geç kalındığı gerekçesiyle sertçe eleştiriler alan Galatasaray, sezona da şok bir derbi hezimetiyle başladı.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Sarı kırmızılılar, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Sarı kırmızılı ekip ile çifte şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un takımı mental açıdan hiç iyi hazırlamadığı ve takımın rehavet içinde olduğu yorumları dikkati çekti.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

5-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada 51 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi gerektiğini savunan bazı futbolseverlerin olduğu görüldü.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Ancak; bu eleştiri ve paylaşımların, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesini isteyen sosyal medya hesapları tarafından organize edildiği öğrenildi.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Haziran'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme uzatan Okan Buruk, bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacak.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

Ayrıca göreve devam etmesi halinde ise bu tutar güncellenecek.

Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

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