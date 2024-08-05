Galatasaray’da Fatih Terim gerçeği! Sosyal medyadan...

5-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada 51 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi gerektiğini savunan bazı futbolseverlerin olduğu görüldü.

Ancak; bu eleştiri ve paylaşımların, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesini isteyen sosyal medya hesapları tarafından organize edildiği öğrenildi.

Haziran'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme uzatan Okan Buruk, bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacak.

Ayrıca göreve devam etmesi halinde ise bu tutar güncellenecek.