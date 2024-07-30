TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paris’te FIFA Başkanı Infantino ile bir araya geldi

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın Paris'teki merkezinde gerçekleştirilen görüşmede; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ceyhun Kazancı ile Lale Cander, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov'un da yer aldığı belirtildi.

FIFA VE TFF İŞ BİRLİĞİNİN SON DERECE ÖNEMLİ

Infantino'nun, TFF başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek başarılar dilediği aktarılarak, "Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF iş birliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti." denildi.